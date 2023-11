Orgelmatinee mit Gereon Krahforst in Hellefeld

Hellefeld. Der renommierte Organist und Kirchenmusiker spielt am 6. November um 19 Uhr in St. Martinus.

Im Rahmen der Musikreihe „Sunderner Orgelherbst“ findet am Montag, 6. November, um 19 Uhr in der Kirche St. Martinus in Hellefeld ein Orgelkonzert statt. Für dieses Konzert konnte Gereon Krahforst aus Maria Laach gewonnen werden.

Domorganist in Paderborn

Krahforst wurde 1973 in Bonn geboren und studierte nach seinem Abitur von 1990 bis 2000 Komposition, Musikwissenschaft, Kirchenmusik, Musiktheorie, Klavier und Orgel in Köln und Frankfurt. Im Laufe der Zeit bekleidete er verschiedene Positionen. So führten ihn die Wege nach Paderborn, wo Krahforst Domorganist war. Auch im spanischen Malaga arbeitete er als Organist. Außerdem fungierte er als Leiter einer Improvisationsklasse an der Hochschule in Hannover.

Ab 2012 war er Kathedralorganist in Saint Louis, Missouri (USA), seit 2015 ist der gebürtige Bonner Abteiorganist in Maria Laach sowie künstlerischer Leiter der renommierten Laacher Orgelkonzerte, des Bonner Orgelfestes, der Konzertreihe an der König-Orgel von 1714 in Niederehe/Eifel sowie an der Kreuzbergkirche Bonn.

Gereon Krahforst ist Mitglied im künstlerischen Leitungsteam der Internationalen Orgel-Wochen Rheinland-Pfalz im Kultusministerium des Bundeslandes.

Durch seine Erfahrung verfügt er über ein großes Repertoire. Dazu zählen die gesamten Orgelwerke von Buxtehude, Bach, Mendelssohn, Schumann, Liszt, Franck, Widor und Vierne. Krahforst ist gefragter Improvisator und Interpret alter Musik sowie symphonischer Musik. Aufgrund seiner weltweiten Konzerttätigkeit in renommierten Kirchen und Konzertsälen, ist Orgelherbst-Organisator Wolfgang Blome.

Bitte um Spende

In Hellefeld dürfen sich die Freunde der Orgelmusik über das Programm „Jubel und Hingabe - Allerheiligen und Allerseelen“ mit Werken von Johann Sebastian Bach, Max Reger, Pablo Bruna, Moritz Brosig, Bernardo Pasquini, Marcel Dupré und Kurt Hessenberg freuen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, allerdings bittet Organisator Wolfgang Blome um eine Spende.

