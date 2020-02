Das Parken für die neue Gastronomie auf der Halbinsel am Vorbecken ist gesichert. Das hat Bürgermeister Ralph Brodel in seiner monatlichen Pressekonferenz mitgeteilt: „Wir haben eine pragmatische Lösung gefunden“, berichtete er, dass nun Parkplätze ausschließlich für die Gastronomie gegenüber der Halbinsel geschaffen werden. Sie liegen zwischen der Zufahrt zum alten Freibad und dem Tretbecken direkt an der Seestraße. Die neue Variante werde jetzt umgesetzt: „Das geht rasend schnell“, so Brodel, der erklärte , man könne die Sorgen des Investors und des Betreibers verstehen, die ja am 1. Mai eröffnen möchten.

Kein Kontakt zur Helma

Brodel betonte, dass der Pachtvertrag für den ehemaligen Freibad-Parkplatz, vor einigen Jahren mit dem Investor Stepinvest geschlossen, bis zum 30. Juni laufe. Ein Kündigungstermin dafür wäre der 31. März, wenn der neue Besitzer, die Helma Ferienimmobilien GmbH aus Berlin, diese Option ziehen wolle. „Der Parkplatz ist dem öffentlichen Parken gewidmet“, so Brodel. Allerdings gebe es weder in dieser noch in anderen Fragen Kontakt zur Helma. Dies werde erst nach Bürgerversammlung und einem möglichen Sonderrat geschehen.

Sonderrat: Termin noch offen

Derzeit sei man in einer vertieften Prüfung aller juristischen und baurechtlichen Fragen rings um den Ferienpark bzw. den Bebauungsplan A 26. Erst wenn die abgeschlossen sei, werde er informieren: „Wir sind aber zuversichtlich, im Sinne der Stadt nach vorn zu kommen. Ich bin da gelassenen Mutes“, so Brodel abschließend.

Die vergangene Ratssitzung, wo er eine Stunde lang Fragen und Sorgen der Anwohner und Bewohner von Amecke und aus der ganzen Stadt beantwortet habe, sei wichtig gewesen, findet Brodel, insbesondere da alle von der Nachricht überrascht worden seien.