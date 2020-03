Arnsberg/Sundern. Was ist da draußen nur los? Christian Stockmann von der Caritas schlägt Alarm, denn seine Mitarbeiter werden ausgegrenzt und angepöbelt.

Christian Stockmann, Vorsitzender des Vorstandes des Caritasverbandes Arnsberg/Sundern, ist aufgewühlt: „Ich weiß nicht, ob ich mehr wütend oder mehr traurig bin, angesichts dessen, was die Kolleginnen und Kollgen derzeit im Alltag erleben“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Corona-Pandemie habe die ersten gesellschaftlichen Folgen, beurteilt er, was ihm da aus den verschiedenen Standorten der Caritas zugetragen werde. „Ein Kollege hat sich schon Luft bei Radio Sauerland gemacht“, berichtet er von den Vorfällen, die enorm an den Nerven der Mitarbeiter zerren würden: „So ist ein Kollege, der in Dienstkleidung als Pflegedienstler zu erkennen war, beim Brötchenholen als Virenschleuder von einem anderen Kunden angemacht worden.“ Das seien Äußerungen, die ihn persönlich entsetzen würden, aber zeigten, dass sich inzwischen eine gewisse Gereiztheit breit mache.

Aufopferungsvoller Job

Auch die Sunderner Leiterin der Sozialstation an der Hauptstraße 111, Simone Vierschilling, hört von ihren

Arnsberg Aufruf gestartet Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritasverbandes haben aus dem Stand heraus einen Aufruf gestartet: „Wir bleiben für euch da, bleibt ihr für uns daheim!“ Sie bitten so um Solidarität und Respekt untereinander in der Gesellschaft und für die Pflegekräfte sowie für alle anderen, die jetzt noch die Strukturen der Gesellschaft aufrechterhalten.

Kräften so einiges, was diese aushalten müssen: „Die Lage spitzt sich zu. Die Patienten sind verunsichert.“ Aber die Kräfte könnten nicht schon im Auto in voller Montur fahren, das werde dann erst vor Ort passieren. Die Folge sei aber: Die Türen werden nicht geöffnet, man bitte, die Tabletten nur vor die Tür zu stellen oder öffne die Tür nur einen Spalt: „Ganz schlimm finde ich, dass man die Pflegekräfte bewusst meidet, ausgrenzt und auch beschimpft.“ Zudem werde gerügt, dass man nicht mit Mundschutz komme. „Allerdings gebe es auch Lob, das man für den aufopferungsvollen Job bekommt“, möchte Simone Vierschilling nicht alle Patienten über eine Kamm scheren.

Nicht Steine in den Weg legen

„Wir dürfen uns doch nicht gegenseitig Steine in den Weg legen“, appelliert Christian Stockmann als Dienstherr der Caritas-Pflegkräfte an die Menschen. Er ruft zu Solidarität und Respekt gegenüber den Pflegedienstkräften auf: „Unsere Leute geben ihr Bestes.“ Und sie würden nach den aktuellen Richtlinien, die das Robert-Koch-Institut (RKI) herausgebe, arbeiten. Aktuell sei die Lage in den Seniorenhäusern des Verbundes etwas ruhiger, allerdings sehe er dort auch den berechtigten Wunsch der Angehörigen, den Verwandten im Heim zu treffen oder zu sprechen: „Bleibt zu Hause und helft uns“, sagt Simone Vierschilling als obersten Grundsatz.

Hygiene wird eingehalten

Auch dem HSK sind die Anfeindungen nicht unbekannt geblieben: „Der Hochsauerlandkreis ist sicher, dass sich alle ambulanten Pflegedienste im Kreisgebiet an die hygienischen Empfehlungen und die Mindestvorgaben des Robert-Koch-Institutes halten. Deshalb appelliert der Kreis, weiterhin vertrauensvoll mit diesen ambulanten Pflegediensten zusammenzuarbeiten“, hieß es gestern vom dortigen Krisenstab.