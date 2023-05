Polizei im HSK fahndet nach Ladendieb

Die Polizei im Hochsauerlandkreis ist auf der Suche nach einem Verbrecher, der in Sundern Handys entwendet hat.

Sundern. Die unbekannte Person soll in einem Einzelhandelsgeschäft in Sundern drei Handys entwendet haben. Mehr lesen Sie hier

Nach einem Ladendiebstahl bittet die Polizei des Hochsauerlandkreis um Hinweise aus der Bevölkerung. Am 1. Dezember 2022 gegen 17.05 Uhr betrat ein Unbekannter ein Einzelhandelsgeschäft und entwendete drei Handys. Die Polizei fragt jetzt: Wer kennt den Mann? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter Tel. 02933/90200. Weitere Infos und Bilder des Gesuchten findet man im Fahndungsportal der Polizei im HSK: https://polizei.nrw/fahndung/105600

