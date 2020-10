Prozess: Postdiebe sollen 3500 Sendungen geplündert haben

Die mutmaßlichen Postdiebe, die einige Wochen in Langscheid Postsendungen auf Wertgegenstände gefilzt haben, sollen sich am Dienstag vor dem Amtsgerichts in Arnsberg verantworten.

Den Männer aus der Hauptstadt wirft die Staatsanwaltschaft Arnsberg vor, zwischen Anfang und Mitte Dezember 2018 als Beschäftigte einer Transportfirma, die Aufträge der Deutschen Bundespost unterwegs war, die ihnen anvertrauen Sendungen unterschlagen zu haben. Enorm ist die Zahl der einzelnen Delikte: 3500 Mal haben die Männer, die in dieser Zeit eine Ferienwohnung in Langscheid angemietet hatten, die Briefe und kleinen Pakte ausgeweidet.

Hausmeisterin fand Post im Müll

Aufgefallen war das Ganze, weil die Hausmeisterin der Freien Schule am See große Säcke mit Post in einem Müllcontainer fand. Die Frau informierte die Polizei und wenig später klickten an der Ringstraße in Langscheid die Handschellen. Verhaftet waren zunächst fünf Männer, verhandelt wird jetzt aber nur noch gegen zwei von ihnen.

Unterschlagung als Hauptdelikt

Als Delikt wirft die Staatsanwaltschaft Arnsberg den Männern Unterschlagung in Tateinheit mit einer jeweiligen Verletzung des Briefgeheimnisses vor. Besonders schwer wiegt, dass die Männer ja in einem Vertrauensverhältnis standen.