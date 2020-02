Prunksitzung Stemel: Lachen bis der Arzt kommt

Stemel. Diese Prunksitzung hatte den Namen verdient: In der Stemeler Schützenhalle ging es hoch her.

Karneval in Stemel ist immer rot-weiß. Zum mittlerweile 17. Mal hatten die Stemeler Karnevalisten dazu eingeladen und durften sich wieder einmal über eine ausverkaufte Schützenhalle freuen.

Auf der Bühne führte Präsident Andreas Albaum zusammen mit dem Elferrat durch ein abwechslungsreiches Programm, das alle drei Stemeler Garden und viele Akteure aus den eigenen Reihen passend in Szene setzte. Rund 300 Gäste des Stemeler Karnevals ließen sich dabei von den insgesamt gut 100 Akteuren bei bester Laune halten. Abordnungen der Karnevalsfreunde aus Enkhausen, Hövel sowie von der „Flotten Kugel“ gaben vor Ort ein buntes Bild.

Devil Dancers aktiv

Das Programm wurde stimmungsvoll von den „Devil Dancers“ der KG Rot-Weiß Stemel eingeleitet. Die

große Garde zeigte auf der Bühne ihren Gardemarsch, der von der Live-Band „Mix2000“ aus Brilon musikalisch untermalt wurde. Gute Erfahrungen haben die Stemeler mit ihrer Programmmischung aus Tänzen und Sketchen sowie Schunkelmusik gemacht, mit der die fälligen Umbaupausen auf der Bühne überbrückt werden konnten.

So war es im ersten Sketch auch gleich Aileen Scheffer, die als schwerhörige Oma ihren Arztbesuch bekam. Doch statt der vom Doktor verordneten Thrombose-Behandlung verstand sie statt Bahnhof nur „Traumbusen“, der ihr Geld bringen würde. Gleich dahinter führten „Die Schrägen“ das medizinische Thema beim Sketch „Männerschnupfen“ weiter. Einmal dabei, rief Andreas Albaum auch Martin Hecking auf die Bühne.

Lob für Prunkwagen

Vor dem Hintergrund seiner närrischen Aktivitäten sowie der Zugehörigkeit zum Elferrat wurde auch sein Einsatz beim Bau der Prunkwagen gelobte. Hecking bekam eine Urkunde überreicht, die ihn zum neuen Ehrenmitglied der KG Rot-Weiß macht. Ein großes Lob ging auch an die anderen Stemeler Karnevalshelfer, die stellvertretend für die vielen anderen ihren Sessionsorden als Dank für die geleistete Arbeit erhielten.

Im Verlauf erhielten natürlich auch die „Fire Feets“ als mittlere Garde der KG ihre Bühne und konnten dabei ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen. Die Herzen der Zuschauer flogen wenig später aber vor allem den „Konfetti Drachen“, der jüngsten Stemeler Garde zu, die mit einer guten sowie einer bösen Fee ihre Erlebnisse in dem auf der Bühne aufgebauten Zauberwald hatten

Die Wilde 13

Gleich in mehreren Aufführungen aufgeteilt war der Sketch „Quereinsteiger“, der die Einstellungspraxis in den Schuldienst lustig aufs Korn nahm. Dass der Sprung vom Beautystudio in die Schulklasse nicht der Beste ist, wurde auf der Bühne schnell deutlich. Ganz neue Möglichkeiten beim Online-Dating zeigt die Gruppe „Die Wilde 13“ aus Stemel.

Die Frauengruppe brillierte mit dem Umgang von Profilen, die sogar eine Begutachtung der Liebes-Bewerber ermöglichten, die alle auf einer Leinwand live mitverfolgen konnten.

In die Zukunft entführten die „Grünen Funken“ aus Oberelspe bei ihrem ersten Auftritt in Stemel.