Ruhrverband warnt vor Sprüngen vom Amecker Damm

Amecke. Der Ruhrverband ist in Sorge, weil einige Jugendliche vom Amecker Damm ins Wasser springen. Urteil: Lebensmüde.

Der Ruhrverband ist in Sorge, denn was einige Jugendliche beim Sprung vom Amecker Damm als cool empfinden, ist einfach nur lebensmüde. Denn unter Waser lauern viele Gefahren.

Lebensgefährlicher Leichtsinnn, so urteilt der Ruhrverband über jugendliche „Brückenspringer“ in Amecke. „Ein lebensgefährlicher Trend, der den Verantwortlichen des Ruhrverbands an der Möhnetalsperre schon seit langem Kopfzerbrechen bereitet, hat mittlerweile auch die Sorpetalsperre erreicht“, sagt Markus Rüdel, Pressesprecher des Ruhrverbandes in Essen.

Springer sind ahnungslos

Immer wieder in den letzten Jahren und in besonders großer Zahl in diesem Sommer kann man

Ein Bild aus Dürrezeit 2018: So sieht der Amecke Damm von unten aus, wenn er trockenfällt. Foto: Matthias Schäfer / WP Sundern

Jugendliche dabei beobachten, wie sie von der Brücke über die Hochwasserentlastung in Amecke aus entweder in den Sorpesee oder ins Vorbecken springen. Was die jungen Springer vermutlich nicht ahnen: Sie bringen sich selbst damit in allergrößte Gefahr. Beiderseits der Brücke lauern unter Wasser nämlich zahlreiche Stahlarmaturen und Betoneinbauten, die für den technischen Betrieb der Hochwasserentlastung notwendig sind.

Schwankender Wasserspiegel

Hinzu kommt bei einer Talsperre wie dem Sorpesee der schwankende Wasserspiegel, der dafür sorgen kann, dass diese unsichtbaren Hindernisse plötzlich viel dichter unter der Wasseroberfläche sind als noch am Vortag.

Im Klartext: Eine Stelle, die vielleicht gestern noch tief genug war, kann schon heute oder morgen zu flach sein! In eine Talsperre zu springen, ist lebensgefährlicher Leichtsinn!

Verstoß gegen Freizeitordnung

Übrigens: Das Springen von Brücken oder ähnlichem in die Talsperren des Ruhrverbands verstößt gegen die Freizeitordnung und kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Ein Landschaftskontrolldienst überwacht regelmäßig die Einhaltung der Freizeitordnung.

Sicheren Wasserspaß bieten hingegen die ausgewiesenen Badestellen, die es an der Sorpetalsperre sowie an der Henne-, der Möhne- und der Bigge- und Listertalsperre gibt. Die genaue Lage aller Badestellen ist unter folgendem Link zu finden: https://www.ruhrverband.de/sport-freizeit/baden. Auch unter den aktuellen Coronabedingungen finden Erholungssuchende hier zahlreiche Möglichkeiten zur sicheren und unbeschwerten Erfrischung im kühlen Nass.