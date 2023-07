Schützenfest Langscheid: Durchweg stimmungsvolles Wochenende

Die Schützenhalle in Langscheid ist gut gefüllt. Ob Musikvereine oder Partyband - alle bringen gute Stimmung am Wochenende.

Langscheid. Halbzeit beim Schützenfest in Langscheid. Der gestrige Abend war sehr stimmungsvoll, ebenso die Ehrungen in der Schützenhalle am Sonntag.

Ein Highlight des bisherigen Schützenfestes der Schützenbruderschaft St. Antonius Langscheid/Sorpesee war die Liveband „Top Secret“ des Musikvereins Freienohl, die die Schützenhalle am Samstagabend so richtig zum Beben bringen sollte. „Es war super“, so Frank Wortmann, „die neue Partyband Top Secret hat richtig Stimmung gemacht.“ Aber auch der Musikverein Cäcilia Hövel, der neuerdings während des Musizierens näher an die Gäste heranrückt, macht Stimmung. Und auch die Jungschützen haben sich einige Neuerungen zur Unterhaltung einfallen lassen. Denn abgerundet wurde das Programm durch ein großes Kuchenbuffet am Sonntag, nachdem die zahlreichen Ehrungen stattgefunden hatten:

Einen Orden für Verdienste der Schützenbruderschaft bekam Kai-Leon Tampier, den Orden für Verdienste des SSB Giuseppe Turco und Niclas Erner. Zu den langjährigen Jubiläen der Mitglieder wurden Manfred Hennecke (50 Jahre, Ehrenmitglied), Josef Schültke (50 Jahre, Ehrenmitglied), Reinhard Arlic (50 Jahre, Ehrenmitglied), Bernd Feldmann (50 Jahre, Ehrenmitglied), Theo Kwas60 JahreHans-Willi Königs (65 Jahre), Theo Lass (65 Jahre) und Helmut Papenkort (70 Jahre) geehrt.

Jubelkönigspaare in Langscheid

Und auch die Jubelkönigspaare wurden geehrt:

Hubertus und Jutta Danne Bettgen (1989/1999, 25 Jahre), Harald Loerwald und Susanne Papenkort (1983/1984, 40 Jahre), Klemens -leider bereits verstorben- und Angelika Lenze (1973/1974, 50 Jahre) und das ebenfalls leider bereits verstorbene Königspaar des Jahres 1963/1964 Bruno Becker und Margret Becker-Klute (60 Jahre).

Am Montagmorgen geht es um 8.30 Uhr zum Vogelschießen, bevor dann die Jungschützen um 14 Uhr an der Jugendtheke sind und der Festzug um 16.30 Uhr mit dem Abholen des neuen Königspaares beginnt. 18.30 Uhr wird getanzt und ab 20 Uhr läuft die Party in der Schützenhalle.

