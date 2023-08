Schützenfeste in Sundern: Meinkenbracht macht Deckel drauf

Meinkenbracht. Schützenfest-Saison 2023 endet am Wochenende – doch zuvor wird noch kräftig gefeiert.

„Einer geht noch...“ – mit dem Schützenfest in Meinkenbracht am bevorstehenden Wochenende ziehen die „Vogeljäger“ einen Strich unter die Sunderaner Festsaison 2023 – aber zuvor wird noch einmal kräftig gefeiert: „Wie immer mit großartiger Unterstützung zahlreicher Gäste aus dem Großraum Sundern/Eslohe“, blickt Christian Stiefermann voraus.

Außerdem hält der Bruder­meister der St. Nikolaus-Schützen für alle „Feierfreudigen“ einen Geheimtipp bereit: Obwohl das Hochfest auf zwei Tage begrenzt ist, können Einheimische wie Auswärtige drei Tage lang feiern; denn schon am heutigen Freitag, 18. August, steht ein Dorfabend auf dem Plan:

„Zur Einstimmung und quasi als Aufwärmprogramm“, so der Meinkenbrachter Schützenchef.

Richtig „ernst“ in Sachen Schützenfest wird es dann am morgigen am Samstag, 19. August, um 17.30 Uhr mit dem Antreten in der Halle. Eine halbe Stunde später steht die auf jedem Sauerländer Hochfest übliche Schützenmesse auf dem Programm. Bei schönem Wetter wird diese als Feldgottesdienst unter freiem Himmel gefeiert – und dem dürfte nichts entgegen stehen, denn der Sommer plant ein Comeback mit knackigen Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius.

Nach kurzer Gedenkansprache und Kranzniederlegung am Ehrenmal dürfen sich alle Festbesucher dann auf den abendlichen Festball mit Tanz bei sicher ausgelassener Stimmung freuen (Beginn 20 Uhr).

Vogelschießen am Sonntag

Nach einer wohl eher kurzen Nachtruhe treten die Schützen am Sonntagmorgen schon um 9 Uhr an, um anschließend zur Vogelstange zu marschieren – das Schießen dort beginnt um 9.30 Uhr.

Noch Schützenkönig in Meinkenbracht ist Torsten Harmann. Er holte den Vogel 2022 mit dem 91. Schuss herunter. Foto: Lorena La Rocca / WP

„Es werden sich bestimmt einige Bewerber für ein spannendes Schießen finden, um die Königswürde von Thorsten Harmann zu übernehmen“, schauen Christian Stiefermann und seine Vorstandskollegen zuversichtlich auf den Höhepunkt des Festes. Diese Zuversicht gilt natürlich auch mit Blick auf die Ermittlung des Nachfolgers von Patrick Müller als Vize-König (in Meinkenbracht wird dieser traditionell als „Geck“ bezeichnet). Nach der Übergabe der Königskette an den neuen König geht es zurück in die Schützenhalle, um dort ausgiebig „zu frühschoppen“.

Die neuen Regentenpaare sowie das Jubelkönigspaar (25 Jahre, siehe Infokasten) zeigen sich mit ihrem Hofstaat nachmittags beim Festzug durch das Dorf , der in diesem Jahr bereits um 16 Uhr startet.

Ehrungen Jubelkönigspaare: 25 Jahre Andreas und Renate Wiethoff (1998) 50 Jahre Josef und Martha Meisterjahn (1973, beide verstorben) 60 Jahre Anton und Maria Harmann (1963, beide verstorben) Jubilare der Bruderschaft 2023: Dirk Fischbach, Thorsten Harmann, Stefan Schelle, Jürgen Schindler, Manfred Schmidt und Gerhard Specht.

Zurück in der Halle, stehen dort Königsproklamation, Jubilarehrung und Ehrung verdienter Schützenbrüder auf dem Programm. Auch auf den anschließenden Königs- und Kindertanz werden sicher viele Gäste mit Spannung warten. Abends rundet der „Große Festball“ bei freiem Eintritt das sicher gelungene Fest ab. Dessen musikalische Gestaltung übernehmen übrigens der Musikverein „Lyra“ aus Eslohe-Wenholthausen, die Tanzband „Up2Date“ sowie am Sonntag im Festzug zusätzlich das Tambourkorps aus Sundern-Hellefeld.

Das Programm auf einen Blick

Samstag, 19. August: 17.30 Uhr Antreten in der Schützenhalle; 18 Uhr Schützenmesse (Feldgottesdienst), Kranzniederlegung am Ehrenmal; ab 20 Uhr Festball.

Sonntag, 20. August: 9 Uhr Antreten in der Schützenhalle; 9.30 Uhr Vogelschießen, anschließend Frühschoppen; 16 Uhr Festzug, danach Jubilarehrungen, danach Königs- und Kindertanz; Festball.

