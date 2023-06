Die Polizei in Sundern sucht Einbrecher. (Symbolbild)

Blaulicht Schwerer Diebstahl in Sunderner Firma

Sundern. Unbekannte Täter schlagen in der Innenstadt zu und entwenden mehre Hundert Kilo Kupfer. Die Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben sich im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Firmengebäude in der Straße „Zur Hubertushalle“ in der Sunderner Innenstadt verschafft. Dabei wurden mehrere Hundert Kilogramm Kupfer entwendet. Beim Abtransport des Diebesguts wurde höchstwahrscheinlich ein Fahrzeug benutzt. Hinweise und Beobachtungen von möglichen Zeugen nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933/90200 entgegen.

