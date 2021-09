SKS-Team aus Sundern feiert Jubiläum auf Fahrradmesse

Sundern/Friedrichshafen. Auf der Fahrradmesse „Euro-Bike“ erhält das Sunderner SKS-Team eine süße Überraschung zum Jubiläum. Hier stellten sie auch neue Produkte vor.

Der erste Tag auf der Fahrradmesse „Euro-Bike“ in Friedrichshafen begann für das Sunderner SKS-Team mit einer süßen Überraschung.

> Lesen Sie mehr aus Sundern.

Zum 100-jährigen Firmenjubiläum in diesem Jahr überreichten die Veranstalter einen Geburtstagskuchen. „Gern hätten wir unser Jubiläum schon in diesem Jahr in großer Runde gefeiert“, so Vertriebsleiter Marcel Spork. „Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben – und deshalb verschieben wir die Feierlichkeiten mit sauerländischem Pragmatismus einfach auf 2022. Schließlich sind 101 Jahre auch ein Grund zum Feier.“

Auch interessant

> Arnsberg/Sundern: Für Fahrradteile Geduld haben.

> Was Arnsberg beim Radfahren noch verbessern muss.

> Wie der A.L.S-Radmarathon Kindern und Flutopfern hilft.

Zurück auf der weltweit größten Fahrradmesse „Euro-Bike“, die nach einjähriger coronabedingten Pause unter strengen Hygieneauflagen stattfand, hatte das SKS-Team in diesem Jahr wieder innovative Messe-Neuheiten im Gepäck. Zahlreiche Fachhändler und Endkunden besuchten den SKS-Stand und informierten sich über die Produkte des Sunderner Fahrradzubehör-Herstellers.

SKS in Sundern präsentiert neue Standpumpen

Fünf neue Standpumpen begeisterten Hobby-Radler und Werkstattprofis gleichermaßen. Die Pumpen in langlebiger SKS-Qualität überzeugten auch durch ihre nachhaltige Konstruktion: Viele Einzelteile sind austauschbar und noch Jahre nach dem Kauf erhältlich.

Als weiteres Highlight auf der Fahrradmesse in Friedrichshafen präsentierte SKS außerdem die Handyhalterung „Compit/Anywhere“. Diese kann laut Unternehmen mit einem robusten Klettstrap universell am Fahrrad montiert werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern