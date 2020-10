SKS-Zubehör geht jetzt in Niederlanden auf Streife

Sundern. Niederländische Polizei-Fahrräder werden mit einer Smartphone-Halterung von SKS in Sundern ausgestattet.

Markenprodukte aus dem Sauerland helfen der Polizei im Nachbarstaat Niederlande. Der Fahrradzubehör-Hersteller SKS Germany in Sundern hat die niederländischen Polizei-Bikes mit Smartphonehaltern ausgestattet. Von der Ideenschmiede aus der Röhrstadt geht es direkt auf Streife.

Das Unternehmen aus Sundern ist dementsprechend stolz: „Während ihrer Radstreife nutzen die Ordnungshüter in den Niederlanden jetzt die Compit Smartphonehalterung von SKS Germany“, teilt das für seine passgenauen Zubehörlösungen bekannte Unternehmen mit. Was für die Polizei hilfreich ist, um das Smartphone immer sichtbar am Lenker zu haben, dürfte auch jeden Freizeit und sogar Sportradler spannend finden.

Das SKS-System hält das Handy selbst bei unebenem Gelände fest und sicher am Lenker. Zudem haben die Polizisten das Display dank der Winkeleinstellung immer im Blick. Ein weiterer Vorteil: Mit einem Dreh kann das Smartphone am Lenker befestigt und genauso schnell wieder abgenommen werden.

Das Compit-System überzeugt Ordnungshüter in Holland. „Vor Kurzem wurden die ersten Fahrräder der Marke Santos Bikes mit dem Compit-System bestückt und an die niederländischen Beamten übergeben, weitere Räder sind in Planung”, zeigt sich SKS-Exportmangager Frederik Reichert erfreut über den außergewöhnlichen Auftrag. Zustande gekommen ist dieser in Kooperation mit dem Bikehersteller Santos.

Das alles ist natürlich ein starkes Signal - schließlich hat die Niederlande als Land der Radfahrer früher als andere Länder auf Polizeistreifen auf Fahrrädern gesetzt und hat somit Vorbildcharakter. „Die SKS-Handyhalter bieten Sicherheit, Komfort und passen perfekt zu den Santos-Polizeifahrrädern, die sich ebenfalls durch eine hochwertige Qualität auszeichnen“, sind die Sunderner stolz, „. Wir freuen uns, dass die niederländische Polizei mit unseren Produkten perfekt ausgestattet ist.”