So ist „Kultur rockt“: Von Elbphilharmonie nach Sundern

Sundern-Dörnholthausen. Hochkaräter beim Klassikprogramm des Sommerfestivals „Kultur rockt“ in Sundern-Dörnholthausen.

Gewohnt hochkarätig und international präsentiert sich die Klassik für das kommende „Kultur rockt“-Sommerfestival, das im kommenden Jahr vom 8. bis zum 11. Juni in Sundern-Dörnholthausen stattfindet.

So lief das Kultur rockt-Finale 2022>>>

Am Samstag, 10. Juni, um 19 Uhr, lädt Starpianist Alexander Krichel zu einem Soloabend mit der Suite B-Dur aus Suites de Pièces pour le Clavecin von Georg Friedrich Händel, Variationen und Fuge über ein Thema von Georg Friedrich Händel B-Dur op. 24 von Johannes Brahms und Études-tableaux op. 39 von Sergej Rachmaninoff. Dem Klavierabend folgt am Sonntag, 11. Juni 2023, um 19 Uhr ein Klavierduo mit dem französischen Ausnahme-Bratscher Adrien La Marca und Alexander Krichel am Klavier. Auf dem Programm stehen Adagio und Allegro op. 70 von Robert Schumann, »Dein Blaues Auge« op. 59, »O wüsst ich doch den Weg zurück« op. 63 Nr. 8 und die Sonate op. 120 Nr. 1 von Johannes Brahms sowie die Sonate in g-Moll op. 19 (Cello Sonate) von Sergei Rachmaninoff. Von der Financial Times wurde er als „wahrhaft reines Talent“ gewürdigt, Le Monde nannte ihn gar einen „Helden“:

Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern>>>

Adrien La Marca schöpft mit großer Ausdruckskraft und technischer Meisterschaft aus den reichen, tiefgründigen Farben seines individuellen Klangs. Mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz stellt er eine unmittelbare emotionale Verbindung zum Publikum her. Als Solist konzertiert der Bratscher mit renommierten Klangkörpern wie dem Orchestre National de France, dem Orchestre Philharmonique de Radio France, dem MDR-Sinfonieorchester, dem Nationalen Symphonieorchester des Polnischen Rundfunks, der Hongkong Sinfonietta, dem Orchestre Philharmonique Royal de Liège (Artist in Residence 2018/19), dem Insula Orchestra, dem Orchestre national du Capitole de Toulouse, dem Orchester Les Siècles und dem Orchestre de Metz.

So lief der Pop-Act bei Kultur rockt 2022>>>

Soeben von einer Konzertreise aus Hongkong zurückgekehrt, arbeitet Pianist Alexander Krichel derzeit am Feinschliff seines neuen Albums „My Rachmaninoff“, das am 24. März 2023 zum 150. Geburtstag von Sergei Rachmaninoff erscheint. Seine große Konzerttournee durch ganz Deutschland macht neben Dörnholthausen unter anderem Station in der Elbphilharmonie Hamburg am 4. April und in Berlin am 14. April.

Der Act für das populärmusikalische Programm, das in der Regel zur Eröffnung stattfindet, wird erst zur Beginn des neuen Jahres bekanntgegeben - ebenso wie die in jedem Jahr sehr beliebten Lesungen mit bekannten Schauspielenden oder Autoren.

Alexander Krichel ist ein Star-Dauergast in Sundern. Foto: Jan Prengel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern