Ein DLRG-Rettungsboot war am Sorpesee-Steg in Langscheid gekentert

Bergungsaktion Sorpesee: DLRG-Boot kentert am Steg - Wehr richtet es auf

Langscheid. Die Feuerwehr richtete ein DLRG-Rettungsboot wieder auf, das am Sorpesee-Steg in Langscheid gekentert war

Am vergangenen Samstagmittag gegen 12.30 Uhr wurde die Feuerwehr-Einheit Langscheid zum Strandbad am Sorpesee gerufen. Hier war das Rettungsboot der DLRG Langscheid aus bisher ungeklärter Ursache ander Steganlage fest liegend gekentert. Um eine Umweltgefährdung durch auslaufende Betriebsstoffe aus dem Motorboot zu verhindern,wurde seitens der Feuerwehr umgehend eine Ölsperre im See eingesetzt.

Auch Taucher im Einsatz: Ein Rettungsboot war am Steg gekentert Foto: Feuerwehr

Die Untere Wasserbehörde und der Ruhrverband wurden hinzugezogen. Weiterhin wurde von der Feuerwehr zusätzlich die Einheit Amecke nachalarmiert. In einer aufwändigen Bergungsaktion konnten die Einsatzkräfte der DLRG Langscheid und Sundern sowie der Feuerwehr das gekenterte Boot wieder aufrichten. Hierzu wurden zwei weitere Motorboote, ein Schwimmponton und mehrere Luftkissen eingesetzt. Von der Feuerwehr wurden während der Bergungsarbeiten mehrere Tauchpumpen zum Lenzen in Betrieb genommen.

Warum es zum Kentern des an der Steganlage fest angelegten Rettungsbootes gekommen ist,ist noch zu klären. Wie hoch der Schaden am Rettungsboot ist, kann derzeit noch nichtabgeschätzt werden. Man ist aber seitens der DLRG optimistisch, dass das Rettungsboot schon bald wieder in den Einsatzbetrieb geht.