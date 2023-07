Die SPD-AG 60 plus hat die in Sundern und Hachen angebrachten Solpersteine gereinigt.

Soziales Engagement SPD-AG 60plus reinigt in Sundern die Stolpersteine

Sundern. Mitglieder werden in Sundern und Hachen tätig. Auch ein Andenken an Levi Klein. Mehr dazu lesen Sie hier

Am 27. Juli 1942 wurde Levi Klein aus Sundern in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Hier verliert sich seine Spur, vermutlich wurde er in der Nähe von Minsk ermordet. Auch zwei seiner Söhne und seine Schwiegertochter fielen dem Holocaust zum Opfer, nur ein Sohn überlebte.

Dieses Datum nahmen nun einige Mitglieder der Sunderaner SPD-AG 60plus zum Anlass, die von dem Ideengeber und Projektierer Gunter Demnig in Sundern und Hachen angebrachten „Stolpersteine“ zu reinigen und so wieder sichtbar zu machen. Mit den „Stolpersteinen“ soll dauerhaft an die von den Nazis ermordeten jüdischen Bewohner erinnert werden.

Jubilare bei Amecker Schützen>>>

Sie sind in den Boden vor den jeweiligen damaligen Wohnhäusern der Deportierten und ermordeten Bewohner eingebrachte Messingtafeln und sind als Mahnung zu verstehen, solch ein eigentlich unvorstellbar grausames Vorhaben, das Leben einer einzelnen gesellschaftlichen Gruppe in Deutschland und Europa in geradezu industriellem Maßstab vollständig auszulöschen, sich nicht wiederholen darf. Nie wieder!

Mit großer Sorge betrachten die Mitglieder der SPD-AG 60plus die momentane gesellschaftliche Entwicklung. Mit Erschrecken beobachtet man den zunehmenden Rechtsruck in der Gesellschaft und die immer offener formulierten juden- und ausländerfeindlichen Ansichten. Die Grenze des eigentlich Unsagbaren verschöben sich immer mehr, so die AG. Besonders bedenklich ist die auch zunehmende Zahl gewalttätiger Angriffe gegen Juden und Migranten. Die Sunderaner Sozialdemokraten appellieren insgesamt an alle Bürgerinnen und Bürger Sunderns, sich nicht durch „Raushalten-wollen“ stillschweigend mit diesen rechten Tendenzen gemein zu machen. Wehret den Anfängen!

Hochsauerlandkreis reagiert auf Trockenheit>>>

So hoffen die an der Aktion Beteiligten, dass die nunmehr wieder gut sichtbaren „Stolpersteine“ dazu beitragen, sich der latent vorhandenen gesellschaftlichen Gefahren bewusst zu werden und aktiv dagegen anzugehen. Mehr zu den Stolpersteinen auf stolpersteine.eu

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sundern