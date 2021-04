SPD Sundern fordert „Mobile Impfstation“

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat an der „Schwelm-Arena“, der Sporthalle an der Stadtgrenze zu Ennepetal, eine „Drive-through“-Impfstation eingerichtet. Die Sunderner SPD fordert eine ähnliche Einrichtung.

Sundern. Wunsch nach mobiler Impfstation: SPD-Fraktion Sundern schreibt NRW-Minister Laumann. Unterstützung von Bürgermeister und Landrat erwünscht.

Eine „Mobile Impfstation für Sundern“ fordert die örtliche SPD: Angesichts weiterhin hoher Covid 19 Infektionszahlen müsse das Impftempo auch im Hochsauerlandkreis an Fahrt gewinnen. Das Impfzentrum in Olsberg sei mittlerweile gut ausgelastet und für viele Bürgerinnen und Bürger aus Sundern nur schlecht zu erreichen. „Wir brauchen mehr Impfkapazität und mehr Impfstoff, und das schnell und mit wenig Bürokratie“, fordert Michael Stechele, SPD-Fraktionsvorsitzender. Die Unterstützung der Hausärzte ist eine wichtige Ergänzung, aber nicht ausreichend. Im Ennepe-Ruhr-Kreis sei Landrat Olaf Schade neue Wege gegangen und habe die Impfkapazität mit einer mobilen Impfstation deutlich ausgebaut.

Dort hat das THW auf dem Parkplatz einer Sporthalle eine Zeltstadt errichtet. Die Impfwilligen fahren in die Zelte und werden dort direkt mit einer Impfung versehen. Bei einer Besichtigung dieses mobilen Impfzentrums am vergangenen Dienstag hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet betont, dass die Idee der mobilen Impfstation in NRW und Deutschland Schule machen kann, darf und soll.

THW soll helfen

Die SPD in Sundern teilt diese Ansicht und setzt sich dafür ein, dass auch in Sundern eine mobile Impfstation mit Hilfe des THW errichtet wird. „Wir haben deshalb den zuständigen Minister in der NRW Landesregierung, Karl-Josef Laumann, angeschrieben, mit der Bitte dieses Vorhaben zu unterstützen,“ erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende. „Unterstützung erwarten wir auch vom Landrat, vom Bürgermeister und vom Landtagsabgeordneten Klaus Kaiser“. Noch bestehe ein Engpass bei der Impfstoffversorgung, allerdings sei mit einer deutlichen Steigerung der Impfstoffproduktion zu rechnen. Daher muss die Stadt bestmöglich vorbereitet sein, um dann keinen Engpass bei der Verteilung zu haben.

Die SPD-Fraktion im Landtag habe sich mittlerweile dafür ausgesprochen, den russischen Impfstoff Sputnik V nach der Zulassung einzukaufen, dem Beispiel Bayerns folgend.