SPD Sundern trauert um Klaus Plümper

Sundern. Trauer um Klaus Plümper: 72-jähriger Hachener plötzlich verstorben. Er war ein „Motor“ der AG 60plus.

Sunderns SPD trauert um Klaus Plümper,der am 11. Mai im Alter von 72 Jahren plötzlich verstorben ist. Klaus Plümper war seit über 40 Jahren Mitglied der SPD und Mitbegründer der AG 60plus in Sundern. Im Rat der Stadt Sundern wirkte er 15 Jahre bis 1999 aktiv an der Gestaltung der Stadt mit.

Ganz besonders lag ihm sein Heimatort Hachen am Herzen, wo er sich mit vielen Ideen und Initiativen einbrachte. In der Arbeitsgemeinschaft der SPD 60plus war er nicht nur kluger Ideengeber – er setzte Anliegen und Vorschläge auch engagiert und mit Ausdauer in die Tat um. Bürgersinn und Solidarität waren für Klaus Plümper unabdingbare Werte. Sein Engagement in den verschiedensten Bereichen war vorbildlich und wirkungsvoll.

„Als 2015 viele Menschen auf der Flucht in unsere Stadt kamen, fanden sie in Klaus einen Menschen, der selbstlos und mit Empathie anpackte, wo immer es notwendig und hilfreich war“, erinnert sich sein AG 60plus-Weggefährte Hubert Wienecke. Klaus Plümpers Einsatz für den Welt-Laden, die Fair-Trade-Stadt sowie das Sammeln von Kronkorken und Handys für gute Zwecke zeigen sein soziales Engagement über die Stadtgrenzen hinaus.

„Klaus war ein echter sozialer Demokrat. Er wird uns und der Stadt Sundern sehr fehlen. Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Frau Hannelore, seiner Familie und allen Angehörigen, die um Klaus trauern“, so Wienecke weiter.

