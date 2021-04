Stadt Sundern macht Weg für den Kindergartenneubau frei

Sundern. Der Haushalts- und Finanzausschuss der Stadt Sundern hat beschlossen, ein Grundstück für die Errichtung eines neuen Kindergartens zu verkaufen.

Eine zentral gelegene Kindertageseinrichtung, gute Erreichbarkeit für Eltern und Kinder und eine spürbare Belebung der Innenstadt soll mit der Freigabe eines Grundstücks am Röhrbogen erreicht werden. Mit großer Mehrheit beschlossen die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses (HFA) am Montagabend, ein Grundstück für die Errichtung eines neuen Kindergartens zu verkaufen.

Wichtiger Impuls

„Davon erhoffen wir uns auch einen wichtigen Impuls für die städtebauliche Entwicklung der Flächen zwischen Edeka und der Papierfabrik“, betonte Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke im Anschluss an die Sitzung. „Dieses Gebiet hat eine großes Potenzial für eine familien- und seniorengerechte Zukunft. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für die gesamte Kernstadt! Das fragliche Grundstück wurde in der Vergangenheit auch als ein möglicher Standort für die Feuerwehr diskutiert. Die dafür in Frage kommenden Alternativen werden derzeit intensiv überprüft, um noch im laufenden Jahr eine Entscheidung zu fällen. Auch da zeigte sich der Ausschuss optimistisch.