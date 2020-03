Die Kita-Situation in Sundern bleibt trotz genau 1000 vergebener Plätze im neuen Kindergartenjahr 2020/21 angespannt. Darüber diskutierte am Montag der Jugendhilfeausschuss aufgrund der aktuellen Zahlen und Prognosen.

„Der Ausschuss hat der Verwaltung in mehrfacher Hinsicht einen Auftrag zum Handeln gegeben, um die Situation zu verbessern“, berichtet Fachbereichsleiter Martin Hustadt aus der Sitzung. Das Problem soll an verschiedenen Stellen in der Stadt angegangen werden.

Endorf

So wolle man in Endorf in Verhandlungen mit dem Träger, der katholischen Kirchengemeinde, treten. Es gehe dabei um eine Erweiterung des bestehenden Kindergartens. Möglich seien dort verschiedene Varianten, so etwa einen Anbau an den bestehenden Kindergarten oder eine Container-Lösung. „Die besitzt eben die Möglichkeit eines guten Rückbaus, wenn die Zahlen wie erwartet in einigen Jahren wieder zurückgehen“, rät Martin Hustadt im Gespräch mit unserer Zeitung zu einer vorsichtigen Lösung.

Sundern

In Sundern sind die Sorgen sehr konkret und am größten. Daran hat auch die neue Kita in der Settmecke, die vom Caritas-Verband betrieben wird, nichts geändert. Darauf hatte Martin Hustadt schon bei der monatlichen Pressekonferenz des Bürgermeisters hingewiesen (unsere Zeitung berichtete).

„Wir brauchen dringend weitere Plätze, deshalb werden wir einen weiteren Standort in der Innenstadt

suchen“, so Hustadt zum weiteren Verfahren. Im Sommer wird der Fachbereich dann dem Fachausschuss mehrere Standorte vorstellen. Schon jetzt könne man sagen, dass auch der Bolzplatz an der Aloysia-Freusberg-Straße im Baugebiet „Am Knick“ wie auch der Röhrbogen zwischen der ehemaligen Bonhoeffer-Schule und dem Bremkes-Center dabei sein werden. „Wir suchen aber noch nach weiteren Standorten“, so Hustadt. Nach einer Entscheidung zum Platz werde es wieder ein Interessenbekundungsverfahren gegeben, mit dem man bei dem Bau der Kita in der Settmecke gute Erfahrungen gewonnen habe.

Hövel

Die Situation in der Kita „Spatzennest“ in Hövel ist verzwickter: Dort gibt es Nachfragen, aber zusätzlich das Problem des fehlenden Personalnebenraums: „Wir sind vom Landesjugendamt schon daraufhin gewiesen worden, etwas zu tun“, sagt Hustadt. Die angedachte Aufstockung der Kita wurde zugunsten eines Anbaus aufgegeben: „Doch wir müssen angesichts der Gespräche mit den Nachbarn nochmals umdenken“, berichtete Hustadt gestern. Dort gebe es vehementen Widerstand gegen die Erweiterungen der Kita durch einen Anbau in Richtung Westen. „Nun müssen wir zusammen mit einem Architekten nochmals über die Möglichkeiten eines Ausbaus im Dachgeschoss sprechen“, meinte Hustadt. Erst danach könne man die weiteren Planungen dort angehen.

Hachen/Stemel/Langscheid

In den anderen nördlichen Ortsteilen gibt es derzeit weniger Bedarf: „In Hachen war die Anmeldsituation in diesem Jahr ganz entspannt“, weiß Hustadt aus den Anmeldewochen. „Ohnehin gibt es überall immer wieder jährliche Schwankungen.“ Auch in Stemel (städtisch) und in Langscheid (kirchlich) gebe es derzeit keine Überhänge.