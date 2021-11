Stadtgebiet Sundern: St. Martin kommt am Donnerstag

Die Zeit der Martinszüge ist gekommen. Dabei sollte aber unbedingt an die Beachtung der 3g-Regel gedacht werden.

Die Dorfgemeinschaft Dörnholthausen feiert das Hochfest des heiligen St. Martin am Donnerstag, 11. November. Das Festhochamt ist um 8.30 Uhr in der Martinuskapelle in Dörnholthausen, anschließend gemeinsames Frühstück im Landhaus Klöckener (bitte anmelden im Landhaus unter 02933 7863067). Bitte die 3G-Regel beachten.

Leckere Brezeln warten in Dörnholthausen

Der Martinszug beginnt um 18 Uhr am Buswendeplatz in Stockum und geht bis zum Hof Grewe in Dörnholthausen, wo das Martinsspiel mit Mantelteilung und Verteilung der Martinsbrezel stattfindet. Das traditionelle Fußballspiel „Müde Bauvert“ gegen „Flotte Wintrop“ im Stadion Waterfoor findet am Samstag, 13. November, um 15 Uhr statt. Anschließend gemütliches Zusammensein im Landhaus Klöckener.

Der Stemeler Ortsring lädt alle Kinder ein

In Stemel lädt der Ortsring alle Kinder mit ihren Eltern und natürlich mit ihren Laternen zum Gang durch das Dorf ein. Beginn ist am Donnerstag, 11. November, um 17.30 Uhr an der Kirche, wo ein Wortgottesdienst mit Martinsspiel stattfindet. Von dort geht es dann in Richtung Kindergarten, wo der Hl. Martin die Brezeln verteilt. Musikalisch begleitet wird der Martinszug durch den Tambourkorps Stemel.

Der Martinszug im Alten Testament unterstützt die Tafel

Altes Testament: Alle Kinder sind mit ihren Familien zum Martinszug am Donnerstag, 11. November, eingeladen. Um 18 Uhr beginnt das Martinsspiel in der St. Martinuskirche. Anschließend ziehen alle mit dem heiligen Martin auf seinem Pferd zu einem Laternenumzug durch Hellefeld und wieder zur Kirche. Unter der Orgelbühne verteilt der Hl. Martin die Martinsbrezel. Es ist Brauch, dass die Kinder zum Martinszug immer Geschenke für Kinder mitbringen, denen es nicht so gut geht.

Diese Geschenke werden an die Tafel in Sundern übergeben. Deshalb wird um haltbare Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Kakao, Süßigkeiten und Nudeln gebeten, aber auch Buntstifte, Zeichenblocks, gut erhaltenes Spielzeug und Bücher. Geldspenden bitte in einen Umschlag stecken. In der Kirche stehen Boxen für die Gaben und Geschenke bereit.

Die Gäste der Tafel erhalten zu Weihnachten immer Weihnachtspäckchen, darunter werden auch die Hellefelder Gaben und Geschenke sein. Bitte diese Geschenke nicht in Geschenkverpackung abgeben. Die Tafelmitarbeiter und Mitarbeiterinnen können dann sofort sehen, welches Geschenk zu welchem Kind passt und werden dies entsprechend in Geschenkpapier verpacken. Bitte an 3G denken.

