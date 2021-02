Stadtrat Sundern hebt KAG-Moratorium auf

Der Hengstenberg in Sundern gehört auch zu den Straßen, die 2019 und 2020 nicht ausgebaut wurden.

Sundern. Mit deutlicher Mehrheit hat sich der Stadtrat in Sundern für die Beendigung des Moratoriums für den Straßenausbau nach KAG entschieden.

Bei den Mitgliedern der KAG- Initiative in Sundern ist der Ratsbeschluss vom Donnerstag nicht gut angekommen: Mit 29 Stimmen Mehrheit und bei neun Nein-Stimmen votierte der Stadtrat für die Beendigung des Moratoriums für Baumaßnahmen nach KAG. Argument der Stadtverwaltung: „Es darf nicht zu einem Sanierungsstau kommen, das hilft niemandem.“

In der Sitzung plädierte SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Stechele nochmals für einen anderen Weg: „Sobald tatsächlich an der Straße etwas Gravierendes gemacht werden muss, dann soll es gemacht werden.“ Allerdings müssten die Menschen natürlich auch vorgewarnt werden. Stechele weiter: „Es ist gut, dass sich eine starke Bewegung in Sundern etabliert hat.“

Dem schloss sich der parteilose Serhat Sarikaya an: „Wir sollten im Sinne der Bürger entscheiden. Denn die Förderhöhe durch die Landesregelung ist letztlich unbekannt.“ Er bat dringend, dem SPD Antrag zuzustimmen.

CDU will Bürgerfreundlichkeit

Die CDU verteilte vor der Sitzung ein Papier mit ihrer Meinung an die Medien: Darin heißt es man solle die KAG-Maßnahmen bürgerfreundlich umsetzen. Unter dem Strich sieht die CDU, dass sich die Hoffnungen nach besseren Rahmenbedingungen für die Abrechnung nach KAG oder sogar die gänzliche Abschaffung nicht erfüllt hätten. „Jedoch wurde durch die Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge des Bauministeriums eine erhebliche Verbesserung erreicht: Für den Zeitraum vom 2. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2024 werden die Anwohner von 50 Prozent der Beiträge entlastet“, heißt es in der Stellungnahme.

Niedriger Zins und 20 Jahre Streckung

Zudem sei erreicht worden, dass der Zinssatz von 6 Prozent auf einen dynamischen Zinssatz von 2 Prozentpunkten über dem Basiszins zum Jahresbeginn, aktuell sind das 1,13 Prozent, gesenkt werden. Und die Ratenzahlung kann auf bis zu 20 Jahre gestreckt werden. Die CDU hält fest, dass auch sie ein komplette Abschaffung begrüßt hätte. Es sei aber richtig, die stornierten Maßnahmen nicht weiter zu schieben: „Sondern jetzt umzusetzen, damit die Anlieger von der Halbierung der Beiträge profitieren.“ So handele auch die Nachbarstadt Arnsberg, erklärt die Fraktion. Wichtig ist der CDU, dass die Bürger maximal und frühzeitig über den anstehenden Ausbau informiert und beteiligt würden.

Täglich wissen, was in Sundern passiert: Hier kostenlos für den WP-Sundern-Newsletter anmelden!