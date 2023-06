Startschuss für Neubau der Kindertageseinrichtung in Hövel

Hövel. Sparkasse Arnsberg-Sundern unterstützt Stadt bei Bauvorhaben. Gebäude wird mit Photovoltaik und Wärmepumpe ausgestattet.

Nachdem im Jugendhilfeausschuss am 12. Juni die Baumaßnahmen für den Neubau der Kindertageseinrichtung in Hövel vorgestellt wurden, trafen sich zuletzt die Stadt Sundern als Träger der Einrichtung mit der Sparkasse Arnsberg-Sundern als künftiger Investor, um gemeinsam den Startschuss für das Bauvorhaben zu geben.

Getroffen hat man sich am aktuellen Bestandsgebäude, in dem sich derzeit die Kindertageseinrichtung mit zweieinhalb Gruppen mit Ausnahmegenehmigung befindet. Jedoch ist die Bausubstanz des Gebäudes in die Jahre gekommen und auch das unzulängliche Raumangebot kann im Bestand nicht angepasst werden, ebenso wenig die Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllt werden. Ein Neubau bietet die wirtschaftlichste bauliche Lösung, sodass es bald in unmittelbarer Nähe an der Kreisstraße, Ecke Brauckstraße ein neues Gebäude auf einer Fläche von mehr als 3000 Quadratmetern geben wird.

685 Quadratmeter

Der Rat der Stadt Sundern hat in seiner Sitzung am 4. Mai den Erwerb des entsprechenden Grundstücks in Hövel mehrheitlich beschlossen. Ein Teil der Fläche erwirbt die Sparkasse Arnsberg-Sundern zum Bau der Kindertagesstätte und tritt damit als Investor im Rahmen des Neubau-Projektes auf. Das zu errichtende Gebäude der Kita mit 685 Quadratmetern wird dann durch die Stadt Sundern angemietet. Jürgen Schwanitz, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Arnsberg-Sundern, betont die Motivation und Zielsetzung der Sparkasse, gezielt und bewusst im Geschäftsbereich tätig zu sein und zu investieren: „Die Errichtung einer hochwertigen und bedarfsgerechten Kinderbetreuungseinrichtung ist von großer Bedeutung für die positive Entwicklung unserer Region. Als vertrauenswürdiger und engagierter Partner der Gemeinschaft möchten wir unseren Beitrag leisten, um die Lebensqualität für Familien zu verbessern und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen.“

Die große Freude über die Konkretisierung des Projektes steht allen Beteiligten sichtlich ins Gesicht geschrieben. „Der Neubau bedeutet Wachstum und Entwicklung im Dorf. Nach einem langen Planungsprozess wird es nun greifbar“, freut sich Ortsvorsteher Sebastian Burges.

Mit dem Bau soll bereits im September 2023 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Mai 2024 vorgesehen. Der Neubau wird vom Bauprojektentwickler materio GmbH geplant und errichtet. Nachhaltigkeit spielt hier eine wesentliche Rolle. Das Gebäude wird mit einer Luftwärmepumpe und einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Bei der Fertigung und Bauausführung wird eine energieeffiziente und nachhaltige Raumgestaltung berücksichtigt. Künftig können dann drei Gruppen für U3 und Ü3 Kinder und somit bis zu 60 Kitaplätzevorgehalten werden.

