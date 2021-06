Stemeler Schützen: Bitte Flagge zeigen!

Diese schönen Szenen wie hier nach dem Königsschuss von Franz Wiegenstein in 2012 wird es in diesem Jahr leider nicht in Stemeler geben.

Stemel. Der Fahnenschmuck soll den dörflichen Zusammenhalt in schwerer Zeit stärken.

Die Schützenbruderschaft St. Hubertus 1876 Stemel ruft wie schon im letzten Jahr alle Dorfbewohner auf, an diesem Wochenende, dem traditionellen Schützenfesttermin, erneut „Flagge zu zeigen“.

„Wir möchten mit unserem Fahnenschmuck den dörflichen Zusammenhalt in dieser schweren Zeit stärken und die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass wir nächstes Jahr alle wieder zusammen feiern können“, sagt der 1. Brudermeister Franz Wiegenstein.

Schützenmesse und Kranzniederlegung finden statt

Nichtsdestotrotz wird auch in diesem Jahr am morgigen Samstag, 19. Juni, um 17 Uhr die Schützenmesse in der St. Hubertus-Kirche gefeiert und anschließend am Ehrenmal ein Kranz niedergelegt. Danach kann dann zu Hause im kleinen Kreis gefeiert werden.

In diesem Zuge bedankt sich der Vorstand der Stemeler Hubertus-Schützen auch bei allen, die sich an der Aktion „Wir feiern Schützenfest zu Hause“ beteiligt oder mit der Bestellung eines Schützenfestpaketes die Bruderschaft unterstützt haben. Nun hoffen alle, dass im kommenden Jahr das Stemeler Hochfest wieder zünftig gefeiert werden kann.

