Sternsingen: Gute Schule des Gemeinsinns

Redaktionsleiter Martin Haselhorst bricht eine Lanze für das Sternsingen: Ein Gewinn für teilnehmende Kinder und das Gemeinwohl.

Noch nicht lange ist es her, da rannten Kinder an Halloween von Tür zu Tür und drohten fordernd „Süßes oder Saures!“. Ist nicht ganz mein Brauch, aber Kindern macht’s Spaß und das freut mich.

Und selbst viele Eltern begleiten ja inzwischen diese kostümierten „Raubzüge“ durch die Nachbarschaft. Das eine tun ohne das andere zu lassen: Man sollte doch meinen, die Teilnahme an einer Sternsinger-Aktion müsste da eigentlich ganz nach dem Geschmack der Kinder sein. Süßigkeiten gibt’s meist auch, vor allem aber sind die Kinder für eine gute Sache unterwegs und sammeln Geld für einen sozialen Zweck. Ich muss nicht gläubig sein, um das erst einmal generell ein Stück weit sympathischer zu finden als einen Halloween-Rundgang für das eigene „Süßigkeiten-Konto“.

Sternsingen ist soziales Engagement von Kindern - quasi ein Einsteigerkurs für Nächstenliebe und gesellschaftliches Ehrenamt. Wer sich hier beteiligt oder seine Kinder hier mitmachen lässt, muss kein Glaubensbekenntnis erneuern, sicher nicht hoch heilig sein und auch nicht kritiklos hinter der Kirche stehen. Sternsingen ist aber eine Form von Teilhabe an wohl unumstritten guten christlichen Traditionen und Werten sowie an der für uns alle wichtigen Gemeinschaft vor Ort. Gemeinsam Hand in Hand für andere - dieses Tugend tut unseren Kindern und unserer Gesellschaft gut und steht für eine bessere Welt, wie wir sie uns doch eigentlich alle für unsere Kinder wünschen.

