Stiefelaktion startet wieder in Sundern

Sundern. Kinder gehen in Sundern zum vierten Mal auf Stiefelsuche rund um Nikolaus.

Für glänzende Kinderaugen möchte auch in diesem Jahr wieder die Stadtmarketing Sundern mit Unterstützung der Einzelhändler in der Fußgängerzone sorgen und ruft zum vierten Mal zur großen Weihnachts-Stiefelaktion auf.

Einfach Stiefel vorbeibringen

Die Aktion ist ganz einfach: Kinder bis maximal 10 Jahre können bis Donnerstag, 3. Dezember, je einen sauberen oder selbst gebastelten Schuh oder Stiefel im Stadtmarketing-Büro abgeben. Das Team der Stadtmarketing Sundern eG füllt diese Stiefel mit süßen Kleinigkeiten und verteilt sie bis zum 4. Dezember an die teilnehmenden Betriebe in der Sunderner Innenstadt. Die Kinder können dann im Zeitraum von Montag, 7. Dezember, bis Samstag, 12. Dezember, ihre Schuhe oder Stiefel in den Geschäften und Schaufenstern in und um die Fußgängerzone herum suchen. Und wer fündig wird, kann seinen Schuh oder Stiefel direkt mitnehmen und sich über die Leckereien freuen.

Übersicht der Läden im Büro

Sollte der eigene Stiefel nicht gefunden werden: Eine Übersicht der teilnehmenden Betriebe und der verteilten Stiefel liegt im Stadtmarketing-Büro aus. Alle Sunderner Kinder aus der Kernstadt und den einzelnen Ortschaften bis 10 Jahre sind eingeladen, ihre Stiefel während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr) im Stadtmarketing am Rathausplatz 7 vorbeizubringen. Das Team der Stadtmarketing freut sich wieder auf viele teilnehmende Kinder.