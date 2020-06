Stockum: Denn alle Schönheit blüht wieder

Stockum. Endlich gibt es wieder Kunst zu sehen: Ab kommenden Sonntag, 21. Juni, öffnet die Türen für eine bunte Ausstellung.

Da seit einiger Zeit das wirtschaftliche und schulische Leben in Deutschland wieder reaktiviert wird, erwacht auch das künstlerische Leben aus seinem erzwungenen Dornröschenschlaf. So haben die im Berghaus an der Esperanto-Straße/Stockumer Straße in Stockum kreativ schaffenden Künstlerinnen in Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde und Förderer kurzfristig eine Ausstellung organisiert. Sie beginnt am kommenden Sonntag, 21. Juni, um 14 Uhr in der Galerie der Akademie für Kunst und Kultur in Stockum.

Frei nach Shakespeare

Unter dem Shakespeareschen Motto „Denn alle Schönheit blüht“ werden vor allen Dingen in den bunten, lebensbejahenden Bildern von Cecilia Masermann und Elke Frommhold Gegenentwürfe zur seit Monaten herrschenden Tristesse gezeigt. Bewusst wollen die Künstlerinnen in ihren teilweise großformatigen farbenfrohen Darstellungen Kontrapunkte zum langandauernden Lockdown auch des kulturellen Lebens setzen. Ergänzt werden diese Bilder durch Keramiken von Anja Honert und Texte von Beatrix Schulte, und natürlich darf in einer Ausstellung im Berghaus auch der Bildhauer Johannes Dröge nicht fehlen, der Abstraktionen von Knospen und Blättern beisteuert.

Vernissage mit „Crash Tape“

Die Vernissage beginnt um 15 Uhr und wird von der einheimischen Band „Crash Tape“ musikalisch begleitet. Für alle Kunstinteressierten wird um Beachtung der derzeit gültigen Vorsichtsmaßnahmen (Gesichtsmaske; Einhaltung des Abstandes) gebeten.

Weiterhin ist geplant, die Ausstellung im Netz auf der Homepage der Akademie für Kunst und Kultur unter www.akdemie-stockum.de ab dem späten Nachmittag des 21. Juni zu verfolgen. Die Ausstellung ist bis zum 2. August an den Sonntagen von 15 bis 18 Uhr geöffnet.