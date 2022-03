Stockum: Die Allrounder der Militärmusik kommen

Sundern. Auf Einladung des Musikvereins Stockum gibt die Formation „Plietsch 7“ ein Konzert in der örtlichen Schützenhalle.

Ab dem 20. März fallen ein Großteil der Corona-Beschränkungen. Und damit lässt sich das hochkarätige Benefizkonzert des Marinemusikkorps Wilhelmshaven, Ensemble „Plietsch 7“, am Donnerstag, 24. März, in Sundern-Stockum zu genießen.

Aus Anlass des 100. Geburtstages des Musikvereins Stockum im Jahr 2020 konnte das Ensemble „Plietsch 7“ des erst vor drei Jahren neu gegründeten Marinemusikkorps Wilhelmshaven für ein Benefizkonzert zugunsten der Jugendarbeit des Vereins gewonnen werden.

Das Ensemble „Plietsch 7“, plattdeutsch für die „Pfiffigen 7“, ist die jüngste Besetzung des Marinemusikkorps, bestehend aus sechs Blechbläsern und einem Schlagzeuger. Es zeichnet sich durch eine große stilistische Vielfalt aus.

Das Hauptaugenmerk liegt auf der Unterhaltungsmusik - von traditionellen Seemannsliedern, der Egerländer Blasmusik bis hin auch zu modernen Popsongs. Künstler wie James Last und Udo Jürgens gehören ebenso zum Repertoire wie Robbie Willliams und viele weitere mehr.

„Plietsch 7“ ist der Allrounder der Militärmusik und bietet ein breitgefächertes musikalisches Programm auf höchstem Niveau, das alle Stilrichtungen darbietet. Es ist wirklich etwas Besonderes, ein Marinemusikkorps für ein Konzert in der Region begrüßen zu können.

Der 24. März verspricht so in der Schützenhalle in Sundern-Stockum ein einmaliges Konzerterlebnis zu werden - nach einer langen musikalischen Corona-Pause.

Der Kartenvorverkauf ist angelaufen

Beginn des Konzertes ist um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten sind im Vorverkauf erhältlich in der Firma Krengel Landtechnik, Rothländer Weg 22 in Stockum, beim Stadtmarketing Sundern, Rathausplatz 7 in Sundern oder beim Vorstand des Musikvereins Stockum unter 0171-1758870 oder per Mail an info@musikverein-stockum.de. Weitere Informationen gibt es auch unter www.musikverein-stockum.de.

Wichtig: Alle bereits in 2019/2020 erworbenen Eintrittskarten für das große Benefizkonzert mit „Plietsch 7“behalten weiter ihre Gültigkeit.

