Sundern: 21-Jährigen mit gefälschtem Rezept erwischt

Sundern. Die Polizei hat einen Sunderner erwischt, der ein gefälschtes Rezept in einer Apotheke vorlegte. Die Ermittlungen dauern noch an.

Am Mittwoch, gegen 15.45 Uhr, nahm die Polizei einen 21-jährigen Mann aus Sundern fest. Der Mann hatte versucht, in einer Apotheke mit einem gefälschten Rezept verschreibungspflichtige Medikamente zu bekommen. Der Apotheker erkannte das falsche Rezept und informierte die Polizei.

Als die Beamten an der Apotheke ankamen und den Beschuldigten nach einem Ausweis fragten, gab der falsche Personalien an. Die Polizisten glaubten dem Mann nicht und eröffneten ihm, dass er zur Personalien Feststellung mit zur Polizeiwache kommen müsse. Daraufhin floh der Mann in Richtung Hauptstraße. Er konnte aber durch die Beamten nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgenommen werden. Dabei leistete er noch Widerstand gegen die Polizisten. Ermittlungen ergaben, dass der auf dem Rezept aufgeführte Arzt das Rezept nie ausgestellt hat und dass es sich um eine Fälschung handelt. Der Beschuldigte wurde nach Personalien Feststellung entlassen. Wegen des gefälschten Rezeptes und des Widerstandes gegen die Polizisten wird nun gegen den Beschuldigten ermittelt.

