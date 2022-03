Sundern: AG 60plus kämpft weiter gegen Verkehrslärm

Sundern. Das Bundesverkehrsministerium antwortet auf ein Schreiben der sozialdemokratischen Arbeitsgemeinschaft. Doch die sieht weiteren Handlungsbedarf.

Post erhielt jetzt die AG 60plus Sundern aus dem Bundesverkehrsministerium: Ende Dezember 2021 hatte die sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zum Thema Verkehrslärm durch Motorräder angeschrieben und um die Beantwortung verschiedenster Fragen gebeten.

Wesentliche Ansatzpunkte zur Lärmminderung sieht das Ministerium, heißt es nun in der Antwort, in den Genehmigungsvorschriften für Fahrzeuge. Allerdings werde ergänzend darauf hingewiesen, dass die Zuständigkeit für eine Harmonisierung dieser Vorschriften bei der EU bzw. bei Wirtschaftskommission für Europa innerhalb der Vereinten Nationen liege.

Eine Begrenzung der Geräuschemissionen in allen Fahr- und Betriebszuständen auf einen Wert von 80 dB(A) sei allerdings zurzeit in der Wirtschaftskommission nicht mehrheitsfähig. Gemäß einer UN-Regelung dürfe ein umgerüstetes Motorrad unter allen realen Fahrsituationen aber nicht lauter sein als ein Fahrzeug in der Serienausstattung mit dem Standardschalldämpfer.

Bund will sich für eine Reduzierung von mutwilligem Lärm einsetzen

Darüber hinaus informiert das Ministerium die AG 60plus darüber, dass es seit Oktober 2019 bei Umrüstungen von Motorrädern verboten ist, einen Austausch von Schalldämpferanlagen mit manueller oder automatisierter Laut-/ Leise-Umschaltung vorzunehmen.

Zudem werde in dem Schreiben erwähnt, dass sich die neue Bundesregierung für eine Reduzierung von mutwilligem Lärm durch Manipulationen oder Fahren mit extrem hoher Drehzahl einsetze und in diesem Zusammenhang werde auf die eingeführten erhöhten Bußgeldregelsätze verwiesen.

Ministerium lehnt Frontnummernschilder für Motorräder ab

Den Vorschlag, Motorräder mit einem Frontkennzeichen auszustatten, werde dagegen vom Ministerium abgelehnt - aufgrund von sicherheitsrelevanten Gesichtspunkten. Anbringungsprobleme sowie insbesondere eine erhöhte Verletzungsgefahr im Falle eines Unfalls sprächen gegen ein vorderes Kennzeichen bei Krafträdern.

Bei dem technischen Equipment von Überwachungsanlagen weise das Ministerium auf die verantwortlichen Länderbehörden hin. Eine ergänzende Ausstattung, so dass durch zusätzliche Heckfotos das Motorrad-Kennzeichen erkannt werden könnte, werde als möglich angesehen.

Der Vorstand der AG 60plus sieht weiteren Handlungsbedarf gegen Verkehrslärm

Zum Abschluss werde darauf hingewiesen, dass es, so wie auch von der AG 60plus angeregt, bei festgestellten Verstößen durch Motorradfahrer zielführend sein könnte, vermehrt von der Anordnung einer Fahrtenbuchauflage Gebrauch zu machen.

Der Vorstand der AG 60plus freut sich zwar über die relativ zeitnahe Antwort, steht aber einigen Aspekten des Briefes skeptisch gegenüber und sieht weiteren Handlungsbedarf zur Reduzierung von Verkehrslärm.

