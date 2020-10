Sundern-Allendorf: Waldhütte ganz übel beschmiert

Allendorf. Musikverein Allendorf ist nach einem „Anschlag“ auf den frisch renovierten Treffpunkt an der „Fritz-Droste-Kuhle“ geschockt. Belohnung ausgesetzt.

Wer den Unterschied zwischen Graffiti-Kunst und Schmiererei nicht kennt, kann gerne an der Vereinshütte „Fritz-Droste-Kuhle“ in Allendorf „Anschauungsunterricht“ nehmen: Dort haben noch unbekannte Schmierfinken gewütet – und den gerade erst neu gestalteten Treffpunkt des örtlichen Musikvereins nach Kräften „versaut“. „Vorsätzlich“, ist Tobias Fleck überzeugt, dass es sich um Täter aus Reihen der Übeltäter handelt, die in der Vergangenheit schon des Öfteren dort aktiv waren. Dafür spreche auch der Schriftzug „We are back“, der auf einer Wand des Gebäudes prangt, so der MV-Vorsitzende.

Einfach rüde übersprüht

Bei den rüde übersprühten Motiven an den Wänden handelt es sich übrigens auch um Graffiti – aber eben um künstlerisch gestaltete und nicht bloß hingeschmierte...

Verein mit viel Herz für die Jugend Der Musikverein Allendorf wurde 1920 gegründet – feiert dieses Jahr 100-jähriges Bestehen. Der Verein gehört fest zum gesellschaftlichen Leben in Allendorf. Höhepunkte im Jahresprogramm sind das Event „Musik & Mehr“ in der „Alten Molkerei“ und das Antoniuskonzert in der Schützenhalle. Das musikalische Repertoire des Vereins umfasst Polka, Märsche und Walzer, aber auch moderne Unterhaltungsmusik. 30 aktive Musiker/-innen gehören zum Hauptorchester. Der Verein fördert den Nachwuchs: Sowohl das Jugendorchester Sorpetal (JOS) als auch die Tanzband „ConTakt“ sprechen speziell die jüngere Generation an. Der Allendorfer Kindergarten nutzt Hütte und Platz unter anderem für seine Waldtage.

Dahinter steckt ein Projekt, das Tobias Specht und Franziska Krämer, Filialleiterin der Deutschen Bank in Sundern und wohnhaft in Allendorf, angeschoben haben. Unter dem Motto „Social Days“ (ein konzernweites Programm der Deutschen Bank) spendete das Geld­institut 1000 Euro für die Renovierung der Vereinshütte am Waldrand hinter dem Freizeitpark.

Während eines Graffiti-Work­shops mit dem professionellen Graffiti-Künstler Yves Thome aus Lüdenscheid gaben die Kids des Allendorfer Jugendorchesters dem Treffpunkt ein neues Gesicht. Gemeinsam mit den Jugendlichen entwarf Thome die Motive und ließ diese die „Kunstwerke“ dann auch an die Wände bringen.

So schön sah es aus: Das Graffiti-Projekt der Kids aus dem Jugendorchester des MV Allendorf war gerade erst erfolgreich abgeschlossen... Foto: Privat / WP Sundern

Hintergedanke – die zuvor dort aufgebrachten Sprüh-Motive sollten ein für alle Mal der Vergangenheit angehören; denn in der Regel respektieren Graffiti-Sprayer ihre jeweiligen Werke.

Doch jetzt das! Weil Tobias Specht beim Anblick der Schmierereien regelrecht schäumte, griff er am Dienstagabend selbst zur Farbe und überpinselte die Spuren des „Attentats“ mit Grundierung, die noch aus dem Projekt stammt. Doch dabei will es der Chef der Musiker nicht belassen:

„Wir haben Anzeige bei der Polizei erstattet“, berichtet Fleck. Damit möchte der MV-Vorsitzende ein Zeichen setzen, „dass wir uns das nicht einfach so bieten lassen!“ Außerdem hat der Musikverein eine Belohnung für Hinweise auf mögliche Täter ausgesetzt:

Vielleicht hat ja schon jemand eine leere Sprühdose im Müll entdeckt, oder eine mit Farbe beschmierte Hose in der Wäsche...“

Auch wer etwas beobachtet hat – die Schmierereien müssen am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag und Sonntag, entstanden sein, kann sich bei der Polizei in Sundern melden (02933-90200) und/oder den Musikverein Allendorf kontaktieren.

Dort plant man in nächster Zeit keine neue Verschönerungsaktion für die Waldhütte, die in der „dunklen Jahreszeit“ ohnehin kein geeigneter Treffpunkt ist.

„Im Frühjahr schauen wir mal, wie es dort weitergeht“, meint Tobias Fleck.