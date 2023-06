Sundern: Allendorfer Schützen suchen Kinderkönig

In Allendorf wird ein neuer Kinderschützenkönig gesucht.

Allendorf. Das große Kinderschützenfest findet an Fronleichnam statt. Welches Programm Klein und Groß erwartet, lesen Sie hier

Nach dem Erfolg aus dem letzten Jahr, möchte die St. Franziskus Schützenbruderschaft aus Allendorf auch wieder in diesem Jahr ein Kinderschützenfest ausrichten, bei dem die Dorfjugend an die Ideale von Glaube, Sitte und Heimat frühzeitig herangeführt werden sollen. Außerdem sucht das Kinderschützenkönigspaar aus dem letzten Jahr, Anton Specht und Lia Garcia würdige Nachfolger.

Im Gegensatz zu den letzten Jahre, dürfen ab sofort Mädchen und Jungen, im Alter von 9 – 14 Jahre an dem Vogelschießen teilnehmen. Stattfinden wird das Fest an Fronleichnam, 8. Juni. Das Kinderschützenfest wird auf dem Festplatz vor der Schützenhalle stattfinden. Beginn ist um 12.30 Uhr. Neben dem Vogelschießen (ab ca. 13.30 Uhr) werden auch in diesem Jahr wieder viele Aktionen für Jung und Alt angeboten. Zum Beispiel Dosenwerfen, Pfeilewerfen und Kinderschminken mit Glitzer-Tattoos und Haarsträhnen. Die Hüpfburg darf natürlich auch nicht im Angebot fehlen. Der große Festzug und eine Tombola runden das bunte Programm ab.

Es gibt ein großes Kuchenbuffet und für den deftigen Appetit steht der Grill bereit. Getränke für Groß und Klein sind auch vorhanden. Für die richtige musikalische Unterstützung sorgt das Jugendblasorchester des Musikvereins aus Allendorf. Die Schützenbruderschaft möchte gerne alle Allendorfer und interessierte Gäste dazu einladen, die Tradition des Kinderschützenfestes weiter aufrecht zu erhalten.

