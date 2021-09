Sundern: Applaus für souveränen Schützenoberst

Sundern. Die Pandemie sorgt für die ungewöhnlichsten Dinge: So hielt jetzt Sunderns Oberst Marc Puppe erstmals eine Generalversammlung ab.

Die Premiere kommt bestimmt, das musste sich Marc Puppe, Oberst der Schützenbruderschaft St. Hubertus Sundern 1631 e.V. nun sagen. Denn jetzt stand die Generalversammlung der Schützenbruderschaft St. Hubertus Sundern an. Für Marc Puppe war es seine erste „richtige“ Generalversammlung, die er im neuen Amt zu leiten hatte.

In den letzten beiden Jahren hatte ihm die Corona Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Oder, wie es Werner Puppe am Ende des offiziellen Teils der Versammlung scherzhaft formulierte: „Zweimal Schützenfest ausfallen lassen, das wäre seinem Vorgänger und aktuellem Dauerkönig Ludger Simon in seiner gesamten Amtszeit nicht passiert.“ Umso dankbarer waren alle anwesenden Schützenbrüder und Pfarrer Martin Vogt, jetzt wieder eine solche Veranstaltung besuchen zu dürfen. Pfarrer Martin Vogt richtete ein Grußwort an die Bruderschaft und es war schön zu erleben, wie er alle in seinen Bann zog und seine Worte ihre Wirkung entfalteten.

Kassenbericht gereimt

Rendant Axel Grote trug den Kassenbericht humorvoll in Versform vor. Er erhielt für seinen Vortrag lang

Axel Grote, der scheidende Rendant, hielt eine gereimte Kassenabrechnung. Nach 15 Jahren folgt ihm jetzt Markus Hermes im verantwortungsvollen Amt. Foto: Privat / WP Sundern

anhaltende stehende Ovationen – und die gab es natürlich nicht nur für seine Rede, sondern auch für 15 Jahre gewissenhafte und engagierte Vorstandsarbeit.

Traditionsgemäß wurde eine Hutsammlung durchgeführt, dieses Mal jedoch in eigener Sache. Beim Hochwasser im Juli lief das Wasser durch einen Lüftungsschacht in den Keller der Schützenhalle und setzte diesen vollständig unter Wasser. Die 1.650 Euro aus der Hutsammlung sollen einen Anteil am entstandenen Schaden tragen. Auf der Versammlung wurden Bilder vom Hochwasser, dem überfluteten Keller und dem Speisesaal gezeigt, die die Auswirkungen sehr deutlich machten. Der Heizungskessel und die Lüftungsanlage haben komplett im Wasser gestanden. Der Schaden wird gerade noch konkret ermittelt, leider verfügt die Bruderschaft nicht über eine Elementarschadenversicherung. Der Speisesaal konnte durch den schnellen Einsatz vieler Helfer so geschützt werden, dass das Parkett keinen Schaden nehmen konnte.

93 Jubilare

Sehr gefreut haben sich die Jubilare über ihre verdienten Ehrungen. Insgesamt standen 93 Schützen zur Ehrung an. 28 Schützen sind bereits seit 70 Jahren dabei, 20 Schützen schon 60 Jahre und 45 Schützen immerhin schon 50 Jahre. Die Mitgliederzahl insgesamt ist leicht rückläufig mit 1800 Mitgliedern, an der Generalversammlung nahmen 182 Mitglieder teil.

Neuer Rendant

Im geschäftsführenden Vorstand gab es Veränderungen: Nach dem Ausscheiden von Axel Grote stellte sich

Schriftführer Markus Hermes als Kandidat zur Wahl und wurde zum neuen 1. Rendanten gewählt. Der 2. Rendant Frederic Blome wurde im Amt bestätigt und zum neuen Schriftführer wurde Stephan Hormuth gewählt. Axel Grote wurde in der Folge zum Ehrenrendanten ernannt. Auch im erweiterten Vorstand gab es Wechsel: Peter Albers folgte Stephan Hormuth als Berichterstatter und Sebastian Pingel beerbte Georg Erdelyi als Schießmeister., der nun Ehrenschießmeister ist. Folgende neue Vorstandsmitglieder wurden in den erweiterten Vorstand gewählt: 1. Kompanie: Joshua Blome, David Gleie, David Keggenhoff, Ingo Severin.; 2. Kompanie: Markus Berndt, Patrick Rohe, Tim Bierhoff, Markus Schültke; 3. Kompanie: Philipp Maas, Siegfried Schulte, Stefan Thüsing, Georg Hecking, Johannes Heppe.

Der Musikverein Sundern sorgte für standesgemäße Musik und verlieh dem Abend einen angemessenen Rahmen. „Die Schützen blicken zuversichtlich in die Zukunft. Als nächstes steht unser Patronatsfest der Bruderschaft an, nämlich die Hubertusfeier mit den Bruderschaftsmeisterschaften auf dem Schießstand in der Hubertushalle“, so Oberst Marc Puppe.

Fazit des Abends: Seine erste Generalversammlung hat er souverän geleitet hat und die Schützenbrüder wussten sich in guten Händen, bevor sie zum gemütlichen Teil übergingen.