Der gebürtige Langscheider Ulrich Valerius ist bekanntlich ein Tüftler. Nun hatte der gelernte Leuchtendesigner eine neue Bank-Idee: „Ich habe eine Beethoven-Bank entwickelt, da ja in diesem Jahr das Jubiläum zu seinem 250. Geburtstag gefeiert wird“, berichtet er beim Besuch unserer Redaktion. Anfragen an die Städte Bonn und Wien laufen noch.

Inzwischen haben die ersten Kunden aber die frische Idee aus dem Sauerland aufgenommen: „Diese Bank hier“, zeigt der 68-Jährige auf das Exemplar, das er zu Demonstrationszwecken vor der Klosterkirche in Oelinghausen aufgebaut hat, „das geht jetzt mit einer weiteren Bank in die Landesgartenschau nach Kamp-Lintfort am Niederrhein.“ Zusätzlich liefert Valerius dorthin auch eine Bank der Serie „Donau“. Ein Exemplar dieses Sitzmöbels, um das sich viele Menschen reißen, steht an der Waldseite des Sorpedammes: „Man beobachtet immer wieder, dass dort Menschen lange warten, um endlich von der Donau aus den See zu genießen“, hat er festgestellt.

Der Vorzug der Donau ist ihre große ergonomische Bauweise: „Darauf habe ich speziellen Wert gelegt: die Bänke müssen bequem und ergonomisch sein. Dann ist das Verweilen besonders schön“, sagt Ulrich Valerius. Natürlich habe das seinen Preis, denn das sei nicht mit vier Querhölzern zu bewerkstelligen, sondern nur mit vielen Hölzern: „Aber nur so gelingt die Biegung.“

Rund um die Saline

Die Vorzüge seiner Bänke genießen seit langem die Kurgäste und Bewohner von Bad Westernkotten:

„Inzwischen stehen dort nach der Umstrukturierung des Kurparks rund um die Saline 100 Bänke aus meiner Fertigung“, berichtet Valerius. Einen anderen Trend hat der gebürtige Langscheider in der Gemeinde Weiler-Simmerberg im schwäbischen Allgäu bei Lindau gelegt: „Ich habe vor einigen Jahren eine Herzbank entworfen. Da es immer mehr Städte gibt, die sich als Hochzeitsstadt etablieren, wurde die Bank auch im Allgäu gut angenommen.“ Ein Exemplar steht vor dem Kloster in Oelinghausen: „Und nicht nur die Paare, die sich dort trauen lassen, kommen hier hin, um sich fotografieren zu lassen. Die Fotografen lieben Bilder mit dieser Bank.“ Das sei neuerdings auch in Bad Westernkotten so.

Begonnen hat die zweite Karriere des Designers vor über zehn Jahren. „Eigentlich habe ich mich damals

Bänke von Ulrich Valerius: Hier die Bank am Airlebnis-Weg in Amecke. Foto: Valerius / WP

nur auf die Umgestaltung des Langscheider Kurparks mit einigen Leuchten beworben. Und zusätzlich habe ich gefragt, was denn sonst noch benötigt würde“, erzählt Valerius von den Jahren kurz vor der Eröffnung der neuen Seepromenade 2009: „Anschließend bekam ich die Aufträge für die Bänke an der Promenade und auf dem Damm.“ Später dann entstanden weitere Bänke beim Ausbau im Rahmen der Regionale 2013 am Vorbecken in Amecke: „Sehr begehrt ist immer noch ein Platz auf der Bank im See am Airlebnisweg vor dem Zeltplatz 5 in Amecke.“

Die Erstellung einer Internetseite vor zehn Jahren half dem Designer, der heute in Herdringen lebt, enorm weiter: „Ich bekam Aufträge zur Umgestaltung des Flughafens in München-Riem mit Bänken für die Terrassen.“ Stolz ist er auf Standorte seiner Bänke, zum Teil in Sonderanfertigungen in den Schweizer Bergen, in Österreich und an der Cote d’Azur direkt am Mittelmeer. Eine Bank hat er Sunderns Partnerstadt Calopezzati geschenkt.

Schwebende Variante

Gebaut werden die Bänke von Ulrich Valerius derzeit, wie die Beethoven-Bank, mit Lärchenholz: „Das ist eine heimische Holzart, die viele Vorteile hat.“ So benötige sie keinen Anstrich, ein etwaiger Lack würde ohnehin an den Verbindungen mit dem Eisen brüchig.

Die Beethoven-Bank hat einen weiteren Vorteil: „Sie ist im Prinzip kaum zu stehlen, denn allein durch das viele Holz und den typischen Kopf des Musikers aus 6 Millimeter dickem Stahl kann sie kaum jemand transportieren“, erklärt er. Derzeit bastelt er noch an einer Spezialvariante: „Dabei ist die Halterung für die Lattung nur auf einer Seite vorgesehen: Dadurch sieht es aus, als würde die Bank schweben.“