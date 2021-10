Sundern: Bei Baggerarbeiten Gasleitung beschädigt

Feuerwehr-Einsatz an der Straße „Zum Alten Sundern" in Sundern: Bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück wurde ein Gasleitung beschädigt. Durch Absperren der Leitung war die Gefahr schnell behoben.

Sundern. Die Gefahr durch eine beschädigte Gasleitung vor einem Wohnhaus in Sundern wurde durch Absperren der Leitung schnell behoben.

Bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück an der Straße „Zum Alten Sundern“ wurde am Samstagmorgen, 23. Oktober gegen 11 Uhr eine Gasleitung beschädigt. Durch Einsatz eines Mini-Baggers wurde dort versehentlich die Gasleitung des Hausanschlusses beschädigt und vollständig abgerissen, so die Feuerwehr Sundern.

Deutlicher Gasgeruch

Es wurde deutlicher Gasgeruch festgestellt. Deshalb wurde zunächst durch die Feuerwehr ein weiteres Ausströmen aus der defekten Gasleitung unterbunden. Das Gebäude wurde auch gelüftet, da auch hier ein deutlicher Gasgeruch wahrnehmbar war. Abschließend gesichert wurde die Leckage am Hausanschluss durch einen alarmierten Mitarbeiter des Gasversorgers. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften rund eine Stunde vor Ort. Durch den Gasunfall wurde niemand verletzt.

