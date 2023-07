Sundern: „Bischi“ sagt am Montag Tschüss

Endorf. Endorf feiert drei Tage Schützenfest: Nachfolger für Fabian von Bischopink gesucht.

Wenn die St. Sebastian-Schützen am kommenden Wochenende „steil gehen“, dann darf das – zumindest beim Vogelschießen am Montag – durchaus wörtlich genommen werden: Um die Vogel­stange zu erreichen, muss nämlich ein steiler Weg erklommen werden.

Doch bevor der Nachfolger des scheidenden Königs Fabian von Bischopink, „Insidern“ auch als „Bischi“ bekannt, ermittelt wird, gilt es zunächst, einige Feierlichkeiten zu bestreiten: Der Auftakt zum diesjährigen Hochfest im Bergbaudorf erfolgt schon am 8. Juli:

Am Samstag treten die Schützen – unter Leitung des Ersten Brudermeisters Heiner Hof – um 17.45 Uhr in der Schützenhalle an. Dann geht es zunächst um „göttlichen Beistand“: Gegen 18.30 Uhr wird Pastor Guido Ricke die Schützenmesse feiern – bei gutem Wetter als Feldgottesdienst vor der Kirche, bei schlechtem Wetter in der Kirche.

Jubiläen / Bitte um Beflaggung Folgende Jubiläen werden gefeiert: – 70 Jahre Aloys Schöttler & Maria Schulte-Beste (+). – 50 Jahre Manfred Schade & Gudrun Schade. – 40 Jahre Michael Schulz & In­grid Kükelheim ( geb. Albers ). – 25 Jahre Franz Wortmann & Sabine Tausch. Der Vorstand der Schützenbruderschaft „St. Sebastian“ bittet alle Endorfer Bürgerinnen und Bürger, während der drei Schützenfesttage ihre Häuser zu beflaggen.

Anschließend rückt der Spaß­faktor in den Fokus: Ab 20 Uhr beginnt der „große Festball“ mit dem Musikverein Beckum in der festlich geschmückten Schützenhalle.

Formeller Start in den Sonntag

„Formell“ startet der Sonntag, 9. Juli, wenn die Schützenbrüder um 14.30 Uhr in der Schützenhalle antreten. „Von dort marschieren wir zum Strackenhof, um das amtierende Königspaar Fabian und Sandra von Bischopink samt Hofstaat abzuholen“, berichtet Schützen-Chef Heiner Hof über das weitere Prozedere. Die Jubelkönigspaare reihen sich dort ebenfalls in den Festzug ein. Der Musikverein Beckum sorgt erneut für den guten Ton – und erhält während des Festzugs tatkräftige Unterstützung durch das Tambourcorps Enkhausen, den Spielmannszug Rönkhausen und den Musikverein Westenfeld.

Im Anschluss an den Festzug findet, gegen 16.30 Uhr, der Königstanz – mit anschließendem Kindertanz – statt. Apropos Kinder:

Auf dem Schützenplatz kommen auch die Kleinen auf ihre Kosten: Es gibt Karussell, Schießbude und Süßigkeitenstand – die „Großen“ dürfen sich derweil am Bierrondell mit frisch Gezapftem stärken. Um 18 Uhr ehrt der Vorstand die Jubilare und die Jubelkönigspaare (mehr dazu im Infokasten rechts).

Früh aufstehen am Montag

Tags darauf wird es „ernst“ Am Montagmorgen, 10. Juli, wird der Nachfolger von Fabian von Bischopink ermittelt – und es heißt:

„Früh aufstehen!“ Antreten zum Vogelschießen ist traditionell für 8.30 Uhr angesetzt. Und was sagen der scheidende Regent „Bischi“ und Königin Sandra zum Abschied?

„Wie schnell doch ein Jahr vergeht“, haben beide festgestellt. Ein Jahr das schön war und unvergesslich bleibt. „Nicht nur wir haben uns unfassbar gefreut als der Vogel fiel, sondern auch unsere Familien und Freunde, die sofort begeistert mit dabei waren“, reflektiert das Paar mit Blick auf seine Regentschaft. Höhepunkte waren Besuche der Schützenfeste in Stockum, Meinkenbracht und Röhrenspring – abgerundet wurde die Zeit von vielen schönen Momenten in Endorf.

„Danke“ sagen Fabian und Sandra außerdem ihrem „fantastischen Hofstaat“, dem Schützenvorstand – und dem Musikverein Beckum „für die mitreißende Festmusik“. Da trifft es sich gut, dass die Balver dieses Mal erneut aufspielen werden.

„Wir freuen uns riesig auf das Schützenfest mit Euch – wir wünschen unseren Nachfolgern eine ebenso schöne Regentschaft, wie wir sie haben durften“, runden die Majestäten ihr Grußwort ab.

Wenn der Vogel am Montag aus dem Kugelfang „geballert“ wurde, läuft es wie folgt weiter: Zunächst geht es bergab – nicht mit dem Fest, sondern zu Fuß von den luftigen Höhen der Vogelstange zurück zur Halle. Dort angekommen, steht die Proklamation des neuen Königs auf dem Programm – gefolgt von einem zünftigen Frühschoppen: So ein Vogelschießen macht halt durstig...

Das neue Königspaar – samt Gefolge – zeigt sich ab etwa 16 Uhr im Festzug dem Endorfer (Schützen-)Volk. Zurück in der Halle, schließt sich ein letzter großer Festball mit Königs- und Kindertanz an.

Übrigens: Nicht erschrecken, wenn es mal ordentlich „rummst“: samstags und sonntags wird während des Festzugs Salut geschossen.

