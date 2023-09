Sundern: Blaualgen-Gefahr lauert im Sorpesee

Sundern. Blaualgen jetzt auch im Sorpesee! Hunde sind anzuleinen und nicht ans Wasser heranzulassen. Baden ist zu unterlassen.

Bei regelmäßigen Kontrollen der Wasserqualität am Sorpesee ist aktuell ein Massenaufkommen von Cyanobakterien (Blaualgen) in einer Bucht des Sorpesees festgestellt worden. Angesichts der Wetterprognose mit warmen Temperaturen, Sonne und wenig Wind für den Rest der Woche ist von einem weiteren starken Vermehren der Cyanobakterien und einer Ausbreitung im See auszugehen. Bestimmte Blaualgen können giftige Stoffe, Toxine, bilden. Durch die Aufnahme bzw. ein Verschlucken größerer Mengen von Wasser können durch diese Stoffe Magen-Darm-Beschwerden hervorgerufen werden. Bei sensiblen Personen können aber auch Hautreizungen und Ausschläge auftreten.

Warnung für die Nutzung des Sees

Die Badesaison im Strandbad Langescheid ist bereits beendet. Unabhängig davon sprechen Ruhrverband, Stadt Sundern und das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises eine Warnung für die Nutzung des Sees zu Badezwecken aus. Zu meiden sind die seichten Uferbereiche des Sees, in denen sich grüne Schlieren an der Wasseroberfläche oder knapp darunter befinden. Hunde sind anzuleinen und nicht ans Wasser heranzulassen.

