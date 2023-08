Sundern: Damit es nicht immer nur Porridge gibt

Zum Familienzentrum in Majaoni gehört auch ein Kindergarten, in dem 20 Kinder betreut werden.

Sundern. Sigrid Tschöpe-Scheffler engagiert sich in Kenia. Helfen Sie mit: Jetzt anmelden zum Seminartag am 26. August.

„Immer nur Porridge (mit viel Wasser im Moment)“: Den Kindern und Familien in Majaoni geht es nicht wirklich gut. Doch zwei Damen aus Sundern möchten das ändern: Die eine – Professorin Sigrid Tschöpe-Scheffler – engagiert sich bereits seit sechs Jahren für die Menschen des in Kenia (Ostafrika) gelegenen Dörfchens; ihre Freundin Satka Bongard hilft kurzfristig – mit einem Yoga-Projekt...

Hilft in Kenia: Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler aus Sundern. Foto: Privat / WP

Doch der Reihe nach – lassen wir zunächst die ehrenamtliche Entwicklungshelferin berichten: Bereits im Jahr 2017 startete Sigrid Tschöpe-Scheffler ihre Hilfe am afrikanischen Ufer des Indischen Ozeans. Inzwischen hat die Sundernerin für ihre Schützlinge sogar ein Grundstück gekauft, damit diese in Eigenleistung ein Familienzentrum bauen konnten. Dort kommen die Bewohner nun zu Gottesdiensten, Jugendtreffs, Frauenkreisen, Kinderspielgruppen und mehr zusammen; unter einem Wellblechdach, das Schutz vor der oft brennend heißen Sonne bietet. „Im weiteren Verlauf meiner Besuche dort wurde klar, dass Wasser gebraucht wird“, berichtet sie; die Lösung: Es wurden ein Brunnen gebohrt und ein Wassertank installiert.

Hilfe für alleinerziehende Frauen

Im Laufe der Jahre erwarb die Wohltäterin vor Ort ein weiteres Grundstück, ließ darauf kleine kenianische Einraumwohnungen errichten, damit alleinerziehende Frauen, die Gewalt durch ihre Männer erfahren haben, dort Schutz finden. Anschließend wurde ein Kindergarten gebaut, in dem heute 20 Kinder betreut werden. Eine „Notschule“ im Familienzentrum (Holzpfähle mit Wellblechdach) öffnet Kindern, die keine offizielle Schule besuchen dürfen (weil die Eltern das Schulgeld nicht bezahlen können!) Bildungsperspektiven. Weitere 30 Kinder sind an Sponsoren vermittelt, die Schulgeld für sie bezahlen, so dass offizieller Schulbesuch samt Abschluss ermöglicht wird.

Hilft Sigrid beim Helfen: Yoga-Lehrerin Satka Bongard. Foto: Privat / WP

„Das alles kostet viel Geld! Ich habe mein eigenes Kapital aus einer Erbschaft in einen Großteil des Projekts gesteckt und bin durch viele Sponsorinnen und Sponsoren aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch vom Lionsclub Sundern sowie der Evangelischen Kirchengemeinde Neheim und zuletzt von Kindern der Freien Schule am See in Langscheid sehr unterstützt worden“, freut sich Sigrid.

Außerdem halte sie Vorträge (u.a. über Kenia) – die Honorare dienten gezielt der Finanzierung vor Ort.

Doch – wie schon erwähnt – alles kostet viel Geld; und darum wird ständig nach zusätzlichen Einnahmequellen gesucht – womit wir wieder beim Thema Yoga wären:

Gemeinsam mit Satka Bongard, Yogalehrerin in Sundern, hat Sigrid Tschöpe-Scheffler einen Seminartag für den 26. August organisiert; Thema: „Dein Tag – Wege zum glücklichen Leben“. Aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums der Yogaschule Bongard werden an besagtem Samstag hochkarätige Dozenten erwartet, die u.a. zu den Themen Ayurveda, Psychologie, Tanztherapie, Spiritualität und Yogatherapie Workshops halten werden.

Der Seminartag „Dein Tag …“…auf dem Weg zum erfüllten Leben im Einzelnen: 8 bis 8.30 Uhr Ankommen; 8.30 bis 9.15 Uhr gemeinsame Einstimmung mit Begleitung durch den Musiker Johannes Schopp; 9.30 bis 11 Uhr Workshop 1; 11.30 bis 13 Uhr Workshop 2

13 bis 14.30 Uhr Mittagessen (begleitet durch Klavierspiel von Uta Schneider); 14.30 bis 16 Uhr Workshop 3 16.30 bis 18 Uhr Workshop 4

18.30 bis 20 Uhr gemeinsamer Abschluss mit Klang

und Gesang aus der Kraft

der Stille.

Nach Abzug aller Unkosten (Dozentenhonorare, Werbung, Raummiete, Dekoration, etc.) soll der Erlös dem Keniaprojekt zugute kommen – wichtig ist also, dass möglichst viele interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sind – noch sind einige Plätze frei.

Info/Anmeldung online möglich, auf www.yoga-to-be.de

