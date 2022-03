Sundern: Das ist das absolute Ärgernis am Osterfeuer

Stemel. Ärger am Osterfeuer. Das kennt man aus den Jahren zuvor. Jetzt warnt der Stemeler Ortsvorsteher die Umweltsünder.

Der Stemeler Ortsvorsteher Patric Cremer weist darauf hin, dass Pflanzenabfälle per Biotonne oder bei dem in Stemel ansässigen Wertstoffhof entsorgt werden können. „Keine Alternative ist es jedoch, den Grünschnitt einfach auf anderen Plätzen abzuladen, vor allem nicht an der Stemeler Grillhütte in der Frankfurter Straße bzw. Gut Selmke, wo voraussichtlich das Osterfeuer abgebrannt werden soll“, erläutert Patric Cremer.

Osterfeuer kein Entsorgungsplatz

Die Jungschützen der St.-Hubertus-Bruderschaft hatten Anfang des Jahres die ausgedienten Weihnachtsbäume eingesammelt, welche auf dem Osterfeuerplatz gelagert werden. „Osterfeuer sei ein Brauchtum, diene aber nicht der Entsorgung von pflanzlichen Abfällen. Die illegale Entsorgung sei eine Ordnungswidrigkeit“, so der Ortsvorsteher.

Dringende Bitte

Patric Cremer bittet daher eindringlich darum, keinen weiteren Strauch- und Baumschnitt am Osterfeuerplatz abzulagern, auch wenn dort bereits Pflanzenabfälle liegen würden.

