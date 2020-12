Sundern: Die Kirche für die Zukunft öffnen

Sundern. Der Pastorale Raum Sundern setzt auf den Einsatz von hauptamtlichen Verwaltungsleitungen, damit mehr Zeit für die Seelsorge frei wird.

Ein Anruf vom Bauamt wegen des Umbaus an der Kita. Der Steuerberater meldet sich zum Thema Umsatzsteuer per E-Mail. Und wer will am Mittwoch noch mal ins Pfarrheim? Der Kirchenchor oder die Pfarrjugend? Auch der Pfarrbrief muss noch fertig geschrieben werden. Das wird in Sundern, wie auch in anderen Gemeinden jetzt anders. Denn:

Die Verwaltungsaufgaben für die Pfarrer, die Mitglieder des Pastoralteams und die Kirchenvorstände in den Pastoralen Räumen haben stetig zugenommen. Das erhöht den Zeitaufwand, der das Pastorale Team mehr und mehr von den seelsorgerischen Aufgaben abhält. Zudem verlangt die Umsetzung von immer neuen Gesetzen und Bestimmungen Fachwissen und verwaltungstechnisches Können. Das bedeutet auch für die ehrenamtlichen Kirchenverwaltungsgremien einen erheblichen Mehreinsatz.

Freiraum schaffen für Seelsorgeteams und Kirchenvorstände vor Ort

Gute Gründe, weswegen das Erzbistum Paderborn in seinem Zukunftskonzept den Einsatz von hauptamtlichen Verwaltungsleitungen vorsieht, wie jetzt etwa im Pastoralen Raum Sundern. Sie sollen nicht nur Fachkräfte für die verwaltungstechnischen und administrativen Aufgaben in den Pastoralen Räumen und Pastoralverbünden sein, sondern den Seelsorgeteams und Kirchenvorständen vor Ort zeitliche Freiräume schaffen, die diese dann für ihre eigentliche Aufgaben nutzen können.

Verwaltungsleiter erhalten umfassende Entscheidungsbefugnisse. „Die Verwaltungsleitungen sind ein Verbindungsglied zwischen der Seelsorgeeinheit vor Ort und der Kirchenverwaltung in den Gemeindeverbänden“, sagt Petra Sapp, Fachbereichsleiterin der Gemeindeverbände im Kooperationsraum Mitte im Erzbistum Paderborn.

„Bislang waren Außendienstmitarbeiter der Gemeindeverbände in den Pastoralen Räumen vor Ort tätig. Verwaltungsleiter erhalten künftig aber von den Kirchenvorständen und leitenden Pfarrern deutlich umfassendere Entscheidungsbefugnisse. Etwa in den Bereichen Personal, Haushalt und Bau“.

Zudem sind sie vor Ort in den Gemeinden hauptamtlich ansässig und können sich so viel besser und tiefer in die Gemeindestrukturen integrieren.

Stephanie Ludwig-Weise wird Verwaltungsleiterin im pastoralen Raum Sundern

Eine von ihnen ist Stephanie Ludwig-Weise, die die Verwaltung des Pastoralen Raums Sundern übernehmen wird. Die 52-jährige Soesterin ist schon länger in der Kirchenverwaltung tätig.

„Ich habe in den verschiedenen Bereichen im Gemeindeverband Hellweg gearbeitet“, sagt sie. „Zunächst in der Personalabteilung, dann in die Abteilung für Bau und Liegenschaften und ab 2015 war ich als Außendienstmitarbeiterin tätig. Zuletzt im Pastoralen Raum Marsberg“.

Die staatlich geprüfte Wirtschaftsfachwirtin ist also mit den Besonderheiten der Kirchenverwaltung sehr vertraut. „In meinen fast sechs Jahren habe ich einen guten Einblick in die Arbeit der Kirchenvorstände, Pastoralen Teams und den weiteren Gremien erhalten. Meine Kernaufgabe sehe ich in meiner neuen Aufgabe darin, den Leiter und die Kirchenvorstände aktiv von Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Das schafft wieder mehr Raum für seelsorgliche Schwerpunkte.“

Pfarrer Stefan Siebert: „Ich persönlich wünsche mir mehr Freiraum für die Seelsorge“

Ein Vorteil, den auch Pfarrer Stefan Siebert im Einsatz einer Verwaltungsleitung sieht: „Ich persönlich wünsche mir durch den Einsatz einer Verwaltungsleitung mehr Freiraum für die Seelsorge. ‚Freie Spitzen‘, die ich für die pastorale Aufgaben übernehmen kann“, sagt der leitende Pfarrer des Pastoralen Raums Sundern, zu dem 13 Pfarrgemeinden zählen.

„Und mit Blick auf die vielen ehrenamtlichen Frauen und Männer, die mit viel Herzblut und Leidenschaft in den unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind, erhoffe ich mir ebenfalls eine Entlastung, denn oft sind sie bis an ihre Grenzen im Einsatz.“

Aus dem Konzert der Einzelgemeinden soll ein Netzwerk werden

Dass mit Stephanie Ludwig-Weise ein bekanntes Gesicht die Verwaltung des Pastoralen Raums übernimmt, freut Pfarrer Stefan Siebert umso mehr. „Da Stephanie Ludwig-Weise bereits seit sechs Jahren als Außendienstmitarbeiterin in unserem Pastoralen Raum tätig ist, betritt sie kein Neuland. Ein großes Plus, mit dem sie starten kann, sind Personen- und Ortskenntnisse“.

Durch ihren Einsatz erhofft sich der Pfarrer, dass aus dem Konzert der Einzelgemeinden ein Netzwerk entsteht, welches Verbindung und Beziehung schafft. „Allen Beteiligten muss klar sein, dass Frau Ludwig-Weise ab Januar 2021 in einer neuen Funktion beginnt und somit liegt es an allen, den Boden so zu bereiten, dass das Projekt Verwaltungsleitung‚ der Sache Jesu‘ dient.“

„Die Kirche der Zukunft öffnet sich in neue Richtungen“

Durch ihre Tätigkeit möchte Ludwig-Weise Freiraum für pastorale Arbeit schaffen und die Männer und Frauen in den Kirchenvorständen entlasten. „Die Kirche der Zukunft öffnet sich in neue Richtungen und findet Wege, den Glauben bei den Menschen zu stärken oder wiederzubeleben“, ist sie sicher. „Die Kirchenverwaltung hat dabei die Aufgabe, dass Pastorale Team und die Gremien zu unterstützen.“