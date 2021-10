Sundern: Drei Autos beschossen

Meinkenbracht. Ungewöhnlicher Vorfall: Auf der K 24 zwischen Meinkenbracht und Linneperhütte wurden Autos beschossen.

Ungewöhnlicher Vorfall auf der Kreisstraße 24 zwischen Meinkenbracht und Linneperhütte: Dort wurden am Sonntag insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt.

Gegen 15 Uhr befuhren die Autos diese Strecke. Auf alle drei Fahrzeuge wurde etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Meinkenbracht mehrfach geschossen. Aufgrund der Schadensbilder geht die Polizei davon aus, dass mit einem Luftgewehr geschossen wurde. Ein entsprechendes Projektil wurde, so Sebastian Held von der Polizeipressestelle, nicht gefunden.

Niemand verletzt

Eine Nachschau in dem angrenzenden Waldgebiet blieb ohne Erfolg: „Es wurde niemand verletzt“, so Held weiter. Der Sachschaden ist erheblich. Täterhinweise liegen nicht vor. Weitere Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeiwache in Sundern, 02933/90 200.