Sundern: Ein Zeichen gegen Unterdrückung und für Freiheit

Sundern. Ukrainischer Abend am Freitag im Sunderlandhotel. Volkslieder und Werke von Komponisten aus dem 19. und 20. Jahrhundert

Der ukrainischen Nation wird durch die russischen Machthaber in einem brutalen Angriffskrieg die Eigenständigkeit abgesprochen; auch eine ukrainische Kultur habe es nie gegeben.

Violyna Petryschenko, gebürtig aus der Region Saporischja in der Ost-Ukraine und seit mehreren Jahren in Köln lebend, Michael Rode, ebenfalls aus der Nähe von Saporischja stammend, der nach seiner Flucht vor dem Krieg seit Juni 2022 in Sundern-Hachen untergekommen ist, sowie ein Frauenchor, der sich aus einer Gruppe ukrainischer Frauen gebildet hat, die ebenfalls als Flüchtlinge in Sundern leben und von Natalya Franz geleitet wird, werden Interessierten zum Abschluss des Kulturmärz ukrainische Volkslieder sowie Werke ukrainischer Komponisten aus dem 19. und 20. Jahrhundert vorstellen. Damit soll auch die Eigenständigkeit und Schönheit der ukrainischen Kultur demonstriert und gleichzeitig ein deutliches Zeichen gegen Krieg und Unterdrückung gesetzt werden. Das Konzert beginnt am Freitag, 31. März, um 19 Uhr; Einlass ist ab 18 Uhr. Es findet statt im Sunderlandhotel im Zentrum von Sundern. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten.

