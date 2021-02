Sundern: Einbrecher ziehen ohne Beute ab

Die Täter drangen gewaltsam in die Firmenräume ein (Symbolfoto).

Allendorf. Bei einem Firmeneinbruch in Allendorf blieben die Täter ohne Beute – Zeugen gesucht.

Noch unbekannte Täter versuchten am frühen Sonntagmorgen, um kurz vor 04.00 Uhr, in einen metallverarbeitenden Betrieb in Allendorf einzusteigen. Hierzu brachen sie die rückwärtige Lagerwand der Firma auf. Offensichtlich durch den ausgelösten Alarm gestört, verließen sie den Tatort ohne Beute.

Hinweise bitte an die Polizei­wache Sundern, 02933-9020-3511.

Täglich wissen, was in Sundern passiert: Hier kostenlos für den WP-Sundern-Newsletter anmelden!