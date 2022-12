Einbrecher aktiv Sundern: Einbruch in das Haus des Gastes in Langscheid

Langscheid. Noch unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen in das „Haus des Gastes“ in Langscheid eingebrochen.

Schöne Bescherung vor Heiligabend: Noch unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen in das „Haus des Gastes“ in Langscheid eingebrochen. Um in die Räume zu gelangen, schlugen die Einbrecher eine Scheibe der Terrasse ein. Im Inneren wurden drei Türen aufgebrochen, alles durchwühlt und etwas Bargeld gestohlen.

Polizei sichert Spuren

„Eine Reinigungskraft hat gegen 3 Uhr morgens zwei Personen gesehen, die das Gebäude fluchtartig verließen“, so Martin Levermann, Geschäftsführer der Sorpesee GmbH. Die Polizei sicherte am Freitag Spuren, die Ermittlungen dauern an. Sauna und Schwimmbad sind nicht betroffen, öffnen wie geplant.

