Polizei Sundern: Einbruch in Einfamilienhaus in Langscheid

Sundern Vorweihnachtlichte Abwesenheit nutzen Verbrecher zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Langscheid,

Im Zeitraum vom 21. Dezember, 6 Uhr, bis zum 23. Dezember, 19.10 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Golfplatz" in Langscheid ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Das Haus wurde komplett durchwühlt. Über das entwendete Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter der Rufnummer 02933-90200 in Verbindung.