Sundern: Etat wird mit 8,6 Millionen mehr belastet

Sundern. Die Corona-Krise lässt die Kämmerer der Städte rechnen. Auch Sundern muss mit Mehrbelastungen leben.

Der Entwurf des Haushaltes 2021 für die Stadt Sundern wurde kürzlich in der Sitzung des Rates eingebracht. Mit Gesamtaufwendungen von rund 72,3 Millionen Euro und Gesamterträgen von rund 72,1 Millionen Euro legte der Bürgermeister dem Rat seine Planung mit einem ausgeglichen und genehmigungsfähigen Ergebnishaushalt vor. Darin enthalten sind etwa 8,6 Millionen geplante corona-bedingte Mehrbelastungen für die Stadt, die planerisch isoliert und durch außerordentliche Erträge zunächst für das Ergebnis „neutralisiert“ werden. Diese isolierten Mehraufwendungen (für Schutzvorkehrungen, Hygienemaßnahmen usw.) und Ertragsausfälle (Gewerbe- und andere Steuern) sind durch die Isolierung aber nicht einfach „verschwunden“, sondern müssen spätestens 2025 von der Stadt Sundern finanziert werden. Deshalb erfolgte hierzu der Hinweis an den Rat, auch diesen Umstand bei der mittel- und langfristigen Planungen im Blick zu behalten. Ohne die Corona-bedingten Mehrbelastungen plant die Stadt Sundern im Ergebnishaushalt mit knapp 72 Millionen Euro Erträgen und etwa 71,7 Millionen Euro Aufwendungen.

Der Haushalt 2021 wurde dabei so geplant, dass in dem verkürzten Ausführungszeitraum von Juni bis Dezember 2021 möglichst viele Weichenstellungen für Zielstellungen in Verwaltung und Politik abgestimmt, Grundlagen und Maßnahmen geplant und umsetzungsreife Maßnahmen durchgeführt, zumindest aber begonnen werden können.

Hintergrund für den kurzen Durchführungszeitraum 2021 sind zeitliche Verzögerungen bereits für die Haushaltsplanung durch die Neuaufstellungen nach den Kommunalwahlen, aber insbesondere durch die besonderen Herausforderungen und Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie für den städtischen Haushalt.