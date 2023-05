Sundern: Firma Schulte Lagertechnik „rockt“ Messe Logimat

Das Foto sagt mehr als 1000 Worte: Das Messeteam der Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG jubelt auf dem firmeneigenen Stand in Stuttgart über den erfolgreichen Auftritt bei der Logimat 2023.

Sundern/Stuttgart. Sunderner Unternehmen Schulte Lagertechnik nach Teilnahme an der Messe Logimat hoch zufrieden: 25 Prozent mehr Kundenkontakte.

Für das Sunderner Unternehmen Schulte war die Teilnahme an der Messe Logimat, die kürzlich in Stuttgart stattfand, ein voller Erfolg. Auf dem zu jeder Zeit sehr gut besuchten, ca. 200 Quadratmeter großen Stand verzeichneten die Lagertechnik-Spezialisten mit Firmensitz „Zum Dümpel“ mit Blick auf Kontakte einen Anstieg um 25 Prozent.

„Wir sind noch immer überwältigt von dieser Resonanz und freuen uns auf die Bearbeitung der vielen Anfragen. Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass sich Qualität Made in Germany einer großen Nachfrage erfreut“, zieht Christoph Withake, Gesamtvertriebsleiter bei Schulte Lagertechnik, zufrieden Bilanz.

Logimat 2023 bricht alle Rekorde Die diesjährige Auflage der Fachmesse „Logimat“ konnte mit dem besten Ergebnis seit Bestehen dieser Messe abgeschlossen werden. Die Stuttgarter melden den stärksten Besucheransturm seit 20 Jahren. Die Logimat gilt als die bedeutendste internationale Intralogistik-Fachmesse. Sie setzt jährlich neue Maßstäbe für In­tralogistik-Lösungen und Prozessmanagement in ganz Europa, gibt einen vollständigen Marktüberblick. Wie sind Schnittstellen zwischen Fachkräften, Produktionsmitteln und intelligenten Roboterassistenten zu definieren, um Arbeitsplätze zu optimieren? Die notwendigen Technologien für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement stehen auf der Logimat im Fokus, mehr auf https://www.logimat-messe.de/ Weitere Informationen zum Unternehmen Schulte Lagertechnik finden Sie auf https://schulte-lagertechnik.de/de/

Was hat die Besucher so „magisch“ angezogen? Schulte zeigte ein umfangreiches und innovatives Produktprogramm samt Neuerungen in sechs Themenwelten.

Absoluter Publikumsmagnet waren feuerverzinkte Palettenregale. Diese sind durch ihre Beschichtung sehr robust und eignen sich daher besonders für den Einsatz in anspruchsvollen, z.B. feuchten oder korrosiven Umgebungen oder im Außenbereich. „Alleinstellungsmerkmal bei Schulte ist, dass die Regale als standardisierte Sets ab Lager angeboten werden“, erläutert Marketingleiter Fabian Kuhlmann.

Um Anwendern einen direkten Eindruck von der jeweiligen Regallösung zu vermitteln, hatte das Sunderner Messeteam den „Schulte 3D-Configurator“ parat: Ob Fachbodenregale, Palettenregale, Kragarmregale oder Weitspannregale – jedes Produkt ließ sich so vor Ort konfigurieren und auf Wunsch auch dreidimensional darstellen.

Zeit und Kosten sparend

„Dieses Tool ist intuitiv bedienbar und hilft, Anforderungen des Kunden bis hin zum fertigen Angebot schnell zu visualisieren Das spart Zeit und Kosten“, schildert Andrea Schulte, geschäftsführende Gesellschafterin von Schulte Lagertechnik, die Vorteile des Configurators.

Außerdem könne jeder Fachhändler auch noch sein Logo in das Angebot einfügen und kundenindividuelle Rabatte vergeben“, so Schulte. Ebenfalls sehr gefragt war das neue, kompakte Stützenprofil Multiload (ML) 50 mit seiner Feldlast-Tragfähigkeit von über 5000 Kilogramm. Diese Stützengeometrie kann sogar in europäischen Erdbebengebieten eingesetzt werden.

Nachhaltigkeit im Fokus

Umweltbewusste Konsumenten waren vom neuen „Grünen Regal“ begeistert: Dank dieser Schulte-Entwicklung hält das Thema Nachhaltigkeit jetzt auch Einzug in die Lagerplanung. Produkte der Serie „Schulte Green“ kompensieren zu 100 Prozent CO2. Über „ClimatePartner“ – einer der führenden Lösungsanbieter für Unternehmens-Klimaschutz – ist konkret einsehbar, welche Produkte zertifiziert und welche Klimaschutzmaßnahmen unterstützt werden.

„Damit nehmen wir eine branchenweite Vorreiterrolle in puncto Nachhaltigkeit ein“, freut sich An­drea Schulte.

Traditionsunternehmen

Die Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG wurde 1921 in Sundern gegründet. Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Regalsystemen sowie kontinuierlicher Ausrichtung auf Qualität „Made in Germany“ gehört das Unternehmen heute zu den führenden Regalherstellern in ganz Deutschland. Das Produktportfolio umfasst die gesamte Welt der Lagertechnik aus einer Hand – von Beratung und Planung über Montage bis hin zu After-Sales-Services.

