Sundern: Firma Severin will international wachsen

Sundern. Sunderner Elektrogerätehersteller Severin muss auf Ulrich Cramer verzichten: CFO verlässt Unternehmen auf eigenen Wunsch.

Severin bastelt weiter an einer erfolgreichen Zukunft – muss dabei allerdings auf einen bewährten Strategen verzichten: Wie der Elektrogerätehersteller mit Hauptsitz an der Sunderner „Röhre“ mitteilt, wird Ulrich Cramer die Geschäftsführung des Unternehmens zum 31. März 2023 auf eigenen Wunsch verlassen. Der langjährige Chief Financial Officer (CFO) der Severin Elektrogeräte GmbH sucht – nach gut sieben Jahren in Sundern – „neue berufliche Herausforderungen in einer anderen Branche“.

Wie sich das Traditionsunternehmen aus der Röhrstadt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten behauptet, fasst die Geschäftsführung wie folgt zusammen:

Ulrich Cramer verlässt Severin Ende März 2023. Foto: Severin / WP

„Das eCommerce-Geschäft (Online-Handel) konnte in einem schwierigen Jahr europaweit erfolgreich ausgebaut werden.“ Zudem sei die Kooperation mit dem Fachhandel – im Bereich Elektronik, Grillen und Baumärkte – intensiviert worden. Geld haben die Verantwortlichen ebenfalls in die Hand genommen: „Wichtige Investitionen am Hauptsitz in Sundern sowie in Prozesse und IT-Systeme wurden getätigt“, heißt es dazu. All diese Aktivitäten bilden die Grundlage für die in den nächsten Jahren anstehende internationale Expansion des Her­stellers von elektrischen Haushaltsgeräten.

Zurück zum Umbau im Führungsteam: Die Hauptlast liegt zunächst bei Dr. Joyce Gesing: Die Geschäftsführerin (Chief Executive Officer – CEO) wird Cramers Aufgaben interimsweise mit übernehmen: Schwerpunkte der Tätigkeit des scheidenden Finanzfachmanns lagen neben Europa vor allem in Asien, insbesondere – seit 2018 – in der Neuausrichtung der Aktivitäten von Severin in China.

Von Dauer kann und soll diese Lösung jedoch nicht sein: „Geschäftsführung und Führungskreis werden in den kommenden Monaten durch weitere Industrie- und Fachexperten verstärkt“, kündigt Severin an.

„Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen danke ich Ulrich Cramer herzlich für seinen Einsatz“, so Dr. Gesing. Mit seiner Arbeit habe dieser die Basis für die Neuausrichtung von Severin gelegt.

IDr. Joyce Gesing, Geschäftsführerin (CEO) bei Severin, wird Cramers Aufgaben interimsweise mit übernehmen. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Und was sagt er selbst? „Für die Zeit bei Severin bin ich sehr dankbar. Ich hinterlasse ein großartiges Team, mit dem ich das Unternehmen gemeinsam durch die Corona-Pandemie und daraus resultierende Lieferketten-Herausforderungen geführt und konsequent auf die Zukunft ausgerichtet habe“,. bilanziert Cramer.

Wunsch wird respektiert

Lob dafür kommt auch von Winfried Tillmann: „Durch sein unternehmerisches Handeln und seine große Expertise im kaufmännischen Bereich hat Ulrich Cramer das Unternehmen in herausfordernden Zeiten erfolgreich auf Kurs gehalten und die Entwicklung zu einem modernen, zukunftsfähigen Markenunternehmen maßgeblich mitgeprägt.“ Man bedauere sein Ausscheiden sehr, respektiere aber Cramers Wunsch, sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen, so der Geschäftsführer des Severin-Gesellschafters TRM weiter.

