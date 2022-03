Sundern: Fünf Pfarrgemeinderäte sind nicht besetzt

Sundern. Das Pastoralteam sieht die gegenwärtige Krise als Chance zur Veränderung und als Ermutigung zur Neugestaltung.

Bei den Pfarrgemeinderats-Wahlen im vergangenen November sind fünf Pfarrgemeinderäte nicht zustande gekommen. In den betreffenden Ortschaften, in denen kein Pfarrgemeinderat gewählt wurde, möchten das Pastoralteam nun mit den Einwohnerinnen und Einwohnern vor Ort ins Gespräch kommen und nach Alternativen Ausschau halten.

Unter der Überschrift: „Neuland. Mut. Dialog. Zukunft Kirche – Wie geht das?“ hat das Team mit Handzetteln und Plakaten in den betreffenden Dörfern bereits zu Versammlungen eingeladen. Die Einladung richtet sich an alle Menschen, die Interesse haben, die Kirche der Zukunft mitzugestalten, Ideen einzubringen oder die einfach mit dem Pastoralteam ins Gespräch kommen wollen.

Die Termine und Orte sind: 8. März um 19 Uhr Speisesaal der Schützenhalle in Westenfeld; 9. März um 19 Uhr im Sportpark Langscheid; 10. März um 19 Uhr in der Alten Schule in Hövel; 16. März um 19 Uhr im Königssaal der Schützenhalle Hachen und am 17. März um 19 im Uhr Gasthof Brinkschulte in Enkhausen.

Das Pastoralteam sieht die gegenwärtige Krise als Chance zur Veränderung und als Ermutigung, dass an der Basis der Kirche Kirche gestaltet werden könne, denn auch in Sundern gebe es den Wunsch zur Veränderung und den Willen, die Institution Kirche neu zu denken.

