Dieser Gasofen geriet so eben am Marktkauf in Brand, die Feuerwehr hatte die Lage aber schnell im Griff.

Sundern. Sirenenalarm schreckte eben die Menschen in Sundern auf, aber die Feuerwehr handelte umsichtig und kurzentschlossen. Schnell hieß es „Feuer aus!“

Sundern: Gasflasche im Imbiss in Brand

Sirenenalarm rief gegen kurz vor 11 Uhr die Rettungsdienste und die Feuerwehr sowie die Polizei zum Parkplatz am Marktkauf. Dort war in einem Imbisswagen am Eingang des Marktes ein Gasofen in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr Sundern drehten an der Gasflasche die Gaszufuhr ab. „Feuer aus“ kommentierte Feuerwehrsprecher Jürgen Voss den zügigen, aber beherzten Einsatz an dem publikumsträchtigen Ort. Glücklicherweise hat sich niemand von den Einsatzkräften dabei verletzt und auch die Besatzung des Imbisswagens blieb ohne Verletzungen. Im Einsatz waren von der Wehr in Sundern nur zwei Fahrzeuge aus der Kernstadt, die Polizei, ein Rettungswagen sowie ein Notarzt.

Hohe Gefährdungslage

Allerdings wurden zunächst wegen der möglichen großen Gefährdungslage bei der Meldung „Gasflasche brennt am Marktkauf“ die Einheiten aus Sundern und Westenfeld alarmiert. Da die Lage schnell im griff war, so dei Feuerwehr, wurde dann schnell wieder der Wagen aus Westenfeld abbestellt.