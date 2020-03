Sundern: Gestohlener Trecker in Freienohl gefunden

Endorf. Ein seltsamen Diebstahl eines Treckers meldet die Polizei aus Endorf. Gefunden wurde das Gefährt in Freienohl.

Ein Traktor ist am Samstagmorgen am Wanderparkplatz „Rammstall“ bei Endorf gestohlen worden. Zeugen fanden den Trecker am Sonntag in einem Waldgebiet bei Freienohl. Der Trecker wurde am Freitag gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz auf der Landstraße 519 zwischen Endorf und Meinkenbracht abgestellt. Die Täter hatten das verschlossene Fahrzeug auf unbekannte Art geöffnet und entwendet.

Ein grüner Claas Axos

Bei dem Trecker handelt es sich um einen grünen Claas Axos 320/A22. Der Traktor verfügt über einen Frontlader mit einer Zange für Forstarbeiten. Die Zange ist von der Marke Binderberger. Weiterhin befand sich am Fahrzeugheck eine Seilwinde der Marke Pfanzelt. Am Sonntagmittag fanden Wanderer im Waldgebiet südwestlich von Freienohl den abgestellten Trecker. Sie informierten die Polizei.

Schon Samstag im Wald gesehen

Laut eines weiteren Zeugen stand der Trecker bereits am Samstag gegen 14 Uhr in dem Waldgebiet. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 02933 - 90200 entgegen.